Rocco Hunt – Libertà è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Libertà è il quarto album in studio del rapper Rocco Hunt, negli scaffali dei negozi dal 30 agosto 2019 via RCA Records. I titoli delle canzoni.

A quasi quattro anni dall’ultima fatica discografica SignorHunt, il rapper salernitano torna con questo lavoro, anticipato dai singoli “Ngopp’ a luna”, “Cuore Rotto” e “Benvenuti in Italy”, inserite come le ultime tre tracce.

Per quel che concerne gli ospiti, oltre a Gemitaiz & Speranza (Cuore Rotto) e Nicola Siciliano (Ngopp’A Luna), vi sono artisti del calibro di Neffa, Clementino, Achille Lauro, Geolier e dulcis in fundo, J-AX & Boomdabash sulle note di Ti Volevo Dedicare, che secondo l’artista è la canzone più radio friendly.





Questo disco segna un grande ritorno alle origini dell’amato rapper campano, che solo a luglio aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, cosa che fortunatamente si è rivelata solo un momento di sfogo dovuto allo stallo riguardo la realizzazione e l’uscita dell’album, sul quale ha lavorato per oltre due anni (la foto di copertina risale a un anno e mezzo fa). Egli credeva infatti che si trattasse dell’ennesimo rinvio, che qualcuno credeva fosse riconducibile ad una scelta di marketing, cosa che l’artista ha smentito categoricamente.

Il titolo riassume un po’ tutto il progetto “La libertà di fare un disco in dialetto, con le sonorità che volevo. La libertà di farlo uscire dopo tanto tempo” ha spiegato il rapper classe 1994, che è finalmente pronto a iniziare questa quarta era discografica composta da un totale di 16 tracks, caratterizzate da un linguaggio attuale che racconta altre storie, senza tuttavia trascurare le storie del Sud che lo hanno fatto diventare celebre in tutta la penisola, come “Street Life” (in cui parla della madre che stirava nelle case delle signore) e “Mai più” in cui “parlo di come il mio essermi realizzato ha facilitato anche il futuro della mia famiglia“.

Libertà tracklist (Rocco Hunt album 2019)

Mai Più feat. Achille Lauro Nun Se Ne Va Ti Volevo Dedicare feat. J-AX e Boomdabash Maledetto Sud feat. Clementino Street Life Nisciun‘ feat. Geolier Buonanotte Amò Se Tornerai feat. Neffa Discofunk Nun Me Vuò Bene Cchiù Libertà Grande Bugia Nun E’ Giusto Benvenuti In Italy Cuore Rotto (Nfam’ Version) feat. Gemitaiz & Speranza [Audio] Ngopp’A Luna (con Nicola Siciliano) [Video Ufficiale]