Leggi il testo di Valentino by Vale Lambo feat. Geolier

Sra sicuramente una delle canzoni più attese e a parer mio non ha tradito le aspettative questa Valentino di Vale Lambo con Geolier, dodicesima traccia racchiusa in Come Il Mare, nel secondo album solista del rapper campano, disponibile ovunque da venerdì 25 settembre 2020.

Leggi il testo di questo contagioso brano, scritto dai due rapper napoletani e prodotto da Antonio Lago, meglio conosciuto come Yung Snapp, navigato producer napoletano classe 1996, che ha prodotto ben nove tracks del progetto, due delle quali co-prodotte.

Ricordo che nel disco, ancitipato da Abbracciami, Statt Zitt e Nfaccia, sono presenti un totale di sedici inediti e collaborazioni con artisti del calibro di Carl Brave, Dani Faiv, Luchè, MadMan, CoCo & Nayt, Lele Blade e Franco Ricciardi.

Testo Valentino di Geolier e Vale Lambo

[Intro]

Yung Snapp made another hit

[1a Strofa]

Simmo e wagliun int’o rione

Liev a pistola a coppa o cummò (Lieve a pistola a coppa o cummò)

Nun spurcà nderr se accidr o biondo

Mo quattro sciem parlan e Napule

Ma n’hann capit ca n’miezz a vi

Se ne so gliut tutt e guapp e primm (tutt e guapp e primm)

Miezz all’arc a fa e rapin [Nota: Piazza Zanardelli (Secondigliano) viene chiamata “Miezz all’arc”]

Tu ce fatt nu bucchin

Chiur a vocc

Chiur a vocc

Rint o banc mo c stann e guardie

Aggir a destr sinò c fann

APS va truann ‘o zij

Nun saccio niente, nun è u zij mij

Me scet a matina che male ‘e cape

Teng n’elicotter ‘ncapa (Brrrr)

Genny è nu bugiardo, se vutato a n’atu clan (Clan)

[Ponte]

Mo c’ho dico a mammà

Mo c’ho dico a mammà

Sennò ‘o sparano ‘ncap

Mo c’ho dico a mammà

[Pre-Ritornello]

Miezz a vi, miezz a vi

Stann tutt e cumpagn mij (mij)

Simmo tutt e secondì (secondì)

C”o giubbin e Valentin (Valentin)

‘Sti rapper so bugiard

Sacc addò stanno e casa

Nun song ‘e Secondigliano

[Ritornello]

Miezz a vi, miezz a vi

Stann tutt e cumpagn mij

Simmo tutt e secondì (secondì)

C”o giubbin e Valentin

Gucci, Fendi, Valentino (Gucci)

Gucci, Fendi, Valentino (Fendi)

Gucci, Fendi, Valentino (Vale)

Gucci, Fendi, Valentino

[2a Strofa: Geolier]

Yeah

Mettimm in chiar ‘sta cosa

Ccà tutt quant so bbuon wagliun

Interrogator sott o post e blocc

C’agg ritt ‘a malavit è fernut

‘E wagliun vann pazz pe nuje

Pur vuje jat pazz pe nuje

Bell ‘o Patek signò marescià [Nota: Il rapper fa ovviamente riferimento al Patek Philippe, orologgi costosissimi.]

Peccat ch’a casa ne teng duje

Forse so l’unic ca’n ten panic

E mett o Rich Mille si sto pe’ Napule [Nota: Richard Mille è un marchio svizzero di orologeria di lusso fondato nel 2001 da Dominique Guenat e Richard Mille.]

Dopp ‘e ‘stu piezz mo veng, mo pavano

Si no mo mett e po aropp m magn’n, ye

Guard a chell comm’è tost

Sul pa mantenè ce vonn tutt e sord e Cerozz

Trovo o punto G, sulamente quanno tocco o punto B

Tu t’hê fatto sulamente ‘o cunto a jì

Però cu nuij t le fa vni, yeah

No mercy, vonn fa e video che pann mije

Vonno fa o rap che teste mije

E ponn fa’ ‘a guerra che sorde mije, ye





[Pre-Ritornello]

Miezz a vi, miezz a vi

Stann tutt e cumpagn mij

Simmo tutt e secondì (secondì)

C”o giubbin e Valentin (Valentin)

‘Sti rapper so bugiard

Sacc addò stanno e casa

Nun song ‘e Secondigliano

[Ritornello]

Miezz a vi, miezz a vi

Stann tutt e cumpagn mij (mij)

Simmo tutt e secondì (secondì)

C”o giubbin e Valentin

Gucci, Fendi, Valentino (Gucci)

Gucci, Fendi, Valentino (Fendi)

Gucci, Fendi, Valentino (Vale)

Gucci, Fendi, Valentino (‘Tino)

[Outro]

Bevo rum e cocaina

Bevo rum e cocaina





La traduzione di Valentino by Vale Lambo

Ho provato a tradurla per far capire il significato a chi mastica poco il dialetto napoletano e io non sono napoletano anche se lo capisco abbastanza, quindi la traduzione è sicuramente imperfetta. Se volete migliorarla lasciate un commento.

[1a Strofa]

Siamo i ragazzi del rione

Leva la pistola dal cassetto

Son sporcare a terra se uccidi il biondo

Ora quattro scemi parlano di Napoli

Ma non hanno capito che in mezzo alla strada

Se ne sono andati tutti

Piazza Zanardelli a fare rapine

Tu gli hai fatto un pom*i*o

Chiudi il becco

Chiudi il becco

Dentro ora ci sono le guardie

Aggirali a destra sennà ci prendono

APS va a trovare lo zio

Non so niente, non è mio zio

La mattina mi sveglio col mal di testa

Ho un elicottero in testa

Genny è un bugiardo se ne è andato in un altro clan

[Ponte]

Ora lo dico a mamma

Ora lo dico a mamma

Sennò gli sparano in testa

Ora lo dico a mamma

[Pre-Ritornello]

Per strada, per strada

Ci sono tutti i compari miei

Siamo tutti di Secondigliano

Con i giubbini firmati Valentino

Questi rapper sono bugiardi

Sanno dove sono le case

Non sono di Secondigliano





[Ritornello]

Per strada, per strada

Ci sono tutti i compari miei

Siamo tutti di Secondigliano

Con i giubbini firmati Valentino

Gucci, Fendi, Valentino (Gucci)

Gucci, Fendi, Valentino (Fendi)

Gucci, Fendi, Valentino (Vale)

Gucci, Fendi, Valentino

[2a Strofa]

Mettiamo in chiaro questo

Qua sono tutti bravi ragazzi

Interrogatori al posto di blocco

Gli ho detto: “la malavita è finita”

I ragazzi vanno pazzi per noi

Ache voi andate pazzi per noi

Bello il Patek signor maresciallo

Peccato che a casa ne ho due

Forse sono l’unico a non aver paura

E metto il Richard Mille se giro per Napoli

Dopo questo brano vengono e me lo pagano

Se non lo metto ora, dopo mi mangiano

Guarda a quella com’è tosta

Solo per mantenerla ci vogliono tutti i soldi di Ciro

Trovo il punto G solo quando tocco il punto B

Tu hai fatto solamente il conto a ?

Ma con noi te le fa venire

Vogliono fare i video nei miei panni

Vogliono fare rap con i miei testi

E possono fare la guerra con i soldi miei

[Pre-Ritornello]

Per strada, per strada

Ci sono tutti i compari miei

Siamo tutti di Secondigliano

Con i giubbini firmati Valentino

Questi rapper sono bugiardi

Sanno dove sono le case

Non sono di Secondigliano

[Ritornello]

Per strada, per strada

Ci sono tutti i compari miei

Siamo tutti di Secondigliano

Con i giubbini firmati Valentino

Gucci, Fendi, Valentino (Gucci)

Gucci, Fendi, Valentino (Fendi)

Gucci, Fendi, Valentino (Vale)

Gucci, Fendi, Valentino (Tino)

[Conclusione: Vale Lambo]

Bevo rum e cocaina

Bevo rum e cocaina

