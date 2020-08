Vale Lambo: ascolta la contagiosa Statt Zitt (con testo)

Rilasciato il 4 agosto 2020 su Virgin Records, Statt Zitt è un coinvolgente singolo del rapper 21enne napoletano Vale Lambo, che arriva a oltre tre mesi di distanza dall’ultima release Abbracciami.

Il testo e l’audio di questa simpatica canzone del rapper classe 1991, scritta di suo pugno e prodotta da partenopeo Yung Snapp, al secolo Antonio Lago, già all’opera in Mea Muri Tu, singolo pullicato a inizio anno.

Testo Statt Zitt di Vale Lambo

[Intro]

Yo

Yung snapp made another hit

Yeh, ah, uh

So duj ann ca c manc a miezz a vij

Sulu si nun fann o nomm sann buon o nomm mij

Nun ave paur ij veng ropp re Co’Sang

Nun è asciut nient e nuov vien aropp a Vale Lamb

[Rit.]

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt (ueu-ueu)

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt zitt





[1a Strofa]

Sparange, ne vir so criatur

S cacn nguoll comm cacn e picciun

A fa o rap chist è fort

Pur si par o pesc

Ndo rion po trasì ma ringraziamm Angiolett

Mo m serv n’avvocat, a music nu pav

Facc e muort mill e cinc

Totò puortm e renar

Te pigliat a na uaglion che m par na cambial

Tu m può chiammà babbucc, song o re a Secondiglian

C truov int o rion e fantasm m salutn

E guardij nda Renault ne cag nisciun

Int a l’uocchij suoj vec si m ten ngann

Mo m l’add purtà cash, sett e miezz avuot o banc

[Rit.]

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt (ueu-ueu)

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt

[1a Strofa ]

…e Louis Vuitton p fa nu par e storij

A uaglion toj cio vo pcche nun ta chiav bon

Parlat e miezz a vij ma nun sit e miezz a vij

Acalm a cernier amò pcché agg fa o pipì (psh, psh)

Amo la mia vita come Dolce e Gabbana

Se chiami non rispondo, sono a Copacabana

Lambo la la la la (uh), uh la la la la (uh)

Sono leggendario sulla base come crack, marijuana

Aro stamm e cas fors e megl ca nun c tras

E bomb sotto casa, scherzo, fatt na risat

M’allen cu Tyson e mann o manicomio

Song asciut a rint e fogn co ferrari California

[Rit.]

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt (ueu-ueu)

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt zitt

Marò chell è na pret statt zitt (shh)

Si n’tras ndo rion stann e guardij statt zitt

Si vir e tarantell staj cu me e statt zitt

Mammà a ritt m’agg magnà tutt cos, sinò abbusc, statt





