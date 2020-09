Guarda il video e leggi il testo di Nfaccia di Vale Lambo

Rilasciato l’8 settembre 2020, Nfaccia è un singolo di Vale Lambo che anticipa Come Il Mare, secondo album solista del rapper campano, la cui uscita è fissata al 25 settembre 2020, a due anni e mezzo di distanza da Angelo.

Leggi il testo scritto dall’interprete e guarda l’imperdibile video ufficiale che accompagna la gradevole canzone, la cui produzione è opera del napoletano NIKO Beatz, al secolo Nicola Vignola.

Dopo i successi di Abbracciami e Statt Zitt, l’artista 29enne rende disponibile questo terzo gustoso assaggio della seconda era discografica, che sarà composta da un totale di 16 tracks e collaborazioni con artisti del calibro di Dani Faiv, Luchè, Carl Brave, CoCo & Nayt, Geolier, Lele Blade e Franco Ricciardi.

Crudo ma veramente niente male il brano in oggetto, caratterizzato da una intro e un outro del vocalist giamaicano Fire e da due beat che ne fanno una sorta di doppia canzone, accompagnata da un suggestivo filmato diretto da Tony Ruggiero, che mostra anche frame inerenti la cattura del boss Michele Zagaria e il rapper in versione ultraterrena, dopo essere stato ucciso proprio il giorno del suo matrimonio, perché lui qui è un boss. Che in questo pezzo avrebbe fatto una brutta fine, lo si poteva comunque già evincere dall’eloquente copertina, che lo ritrae steso per terra e privo di vita.

Testo Nfaccia – Vale Lambo

1a Parte

Niko Beatz





A Secondiglian si guard a guaglion pigl ‘tt paliat (pigl ‘tt paliat)

Arrubba na machin’ e fratm aier nsiem a nammurat (nsiem a nammurat)

Rind o rion facc na chiammat e c’a portn a cas

A facc e nu brav guaglion p chest Angiolett fa u pal

T’accatt o gelat e nun chiagnr ca mo tien 15 ann

So lacrim e gioia, si addvient nu boss n’arriv a 30 ann

Nda varc a vel t uard m facc na panz e rsat

Ngopp a Instagram vai fort ma t’e mis a mutanda ncap

Ricev: “buon Nicol, ascimm a rind o rion”

E sord a mammà po c’e dong, e facc aropp ch mor

Ye, nun m sent chiù a facc (facc, facc)

Ahhh, nun m sent chiù a facc (facc, facc)

M’era spusà, m’hann sparat nfacc (facc, facc)

M’era spusà, m’hann sparat nfacc (facc, facc)

2a Parte

Ammò, ammò, ehi, Vale comm sta?

Marò, che è success?

M’hann sparat nfacc

T vulev ra nu vas

E ch succer a sti guagliun?

Manc nu boss nto rion?

Ma pcché m uard stuort?

Chi chiagn semp aropp o muort

Ce, n’o sacc, aggia turnà a nascr

Song a vit nov, ?

Nasc n’ata vot, Buddha

Ma Ciruzz nun t sap (nun t sap, nun t sap)

Angiolett nun t sap

T’o dicett che er favz (favz)

Miezz a vi chi pier scavz





Nun dicr a guagliona toj ca c’e mis e corn, ropp ‘nta liev a cuoll (ropp ‘nta liev a cuoll)

Nun dicr a wagliona toj ca c’e mis e corn, ropp ‘nta liev a cuoll (ropp ‘nta liev a cuoll)

T vogl fa na domand, tu ch cagnss ra vit?

Si o sapev o facev primm

Si a sapev m’a facev primm

Vale Lambo: il video di Nfaccia