Abbracciami – Vale Lambo: audio e testo della canzone

Rilasciato il 24 aprile 2020 per Virgin Records, Abbracciami è un singolo tutto napoletano perché scritto e interpretato da Valerio Apice, in arte Vale Lambo, e prodotto dai partenopei Nicola Vignola, aka NIKO Beatz, e Valerio Passeri, meglio conosciuto come Valerio Nazo.

Il testo e l’audio di questa canzone, gradevole anche se molto lenta e un tantino triste e malinconica, nella quale il protagonista si rivolge alla persona che ama, che vorrebbe divenisse sua sposa e con la quale vorrebbe mettere su una famiglia.

Abbracciami Vale Lambo testo e traduzione

Spesso vedo gli aeroplani

Chiama quando cominciano a volare

Sono cresciuto per strada

Per alcuni amici miei la strada ha fatto una strage

Cosa hanno fatto di male?

Com’è ‘sto nostro rapporto che ancora fa male

Mi viene da vomitare

Perché mia mamma operata due volte deve stare male?

Storia italiana, non paragonarmi a nessuno

Io sono Maradona, eh (Maradona, ah)

Porto l’America in zona

E se vieni a casa mia, ricorda, bacia la Madonna, eh

(Bacia la Madonna, eh)

Non hanno importanza più le cose che fai (Che fai, eh)

Un giorno mi capirai (Un giorno mi capirai)

[Rit.]

Affacc’t a’ fnestr

Sto cantann sta canzon

Voglij ricer “Sij a mij”

L’adda sape’ tutt o’ rione

Scinn abbasc e abbracciame chiù fort

T’ voglij vstut ‘a spos

Nu tappet chin e’ rose

E more n’at uaglion

Si m’am over nu me lascia’ chiù

Pecché nun pozz sta senz e te-eh-eh

Riciv ca ‘st’ammore era ‘n’ossessione

E stai angora cu me

[Str. 2]

Quann so piccirilli, si sap, fann tanta guai (Ué)

Voglio che anna verè mentre scordo mai (Ué)

Ma cu me ‘nu figlio o facisse mai? (mai)

T’arricuord sul quello che dai (Che dai)





Non hanno importanza più le cose che fai (Che fai, eh)

Un giorno mi capirai (Un giorno mi capirai)

[Rit.]

Affacc’t a’ fnestr

Sto cantann sta canzon

Voglij ricer “Sij a mij”

L’adda sape’ tutt o’ rione

Scinn abbasc e abbracciame chiù fort

T’ voglij vstut ‘a spos

Nu tappet chin e’ rose

E more n’at uaglion

Si m’am over nu me lascia’ chiù

Pecché nun pozz sta senz e te-eh-eh

Riciv ca ‘st’ammore era ‘n’ossessione

E stai angora cu me





Traduzione in italiano del ritornello e della seconda strofa





[Ritornello]

Affacciati alla finestra

Sto cantando questa canzone

Voglio dire “sei mia”

Lo deve sapere tutto il rione

Scendi e abbracciami più forte

Ti voglio vestita da sposa

Un tappeto pieno di rose

E muore un altro ragazzo

Se mi ami davvero non mi lasciare più

Perché non posso stare senza di te

Dicevi che quest’amore era un’ossessione

E stai ancora con me

[Strofa 2]

Quando sono piccoli, si sa, fanno tanti guai

Voglio che vedano mentre scordo mai

Ma con me un figlio lo faresti mai?

Ti ricordi solo quello che dai

Ascolta su: