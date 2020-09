Sir Chloe – Michelle: leggi il testo e la traduzione della canzone

Michelle è una canzone dei Sir Chloe, nella quale la protagonista ha una cotta per una ragazza con questo nome: Il testo, la traduzione in italiano e sotto l’audio di questo gradevole e lento brano.

Sir Chloe è un gruppo indie rock americano di Bennington, Vermont, i cui membri sono Dana Foote (chitarra, voce) Teddy O’mara (chitarra) Palmer Foote (batteria) e Austin Holmes (basso). Tutti iniziò con Dana Foote solista e successivamente, esattamente nel 2017, Sir Chloe è divenuto un progetto accademico al Bennington College, dove ha inciso i loro primi quattro singoli. Il loro singolo di debutto “Animal” è stato pubblicato nel febbraio 2019. Hanno fatto seguito “Michelle”, “Walk You Home”, “Too Close”, “Untie You” ed “Easy On You”. Il successivo ottobre la band è tornata in studio per registrare sei nuove canzoni, tra le quali le ultime release “July” e “Sedona”.

Scritta da Dana, la gradevole e contagiosa canzone in oggetto è stata rilasciata l’11 aprile 2019 e sarà racchiusa nel debut album Party Favors, che vedrà la luce il 23 ottobre 2020.

Michelle parla di qualcuno che si prende una bella cotta per una persona che odia, perché è così bella che non riesce a fare a meno di innamorarsene.

Sir Chloe – Michelle Testo e Traduzione

[Strofa 1]

Walk in the room, take off your coat

You look so nice, I’ve been so cold

You wanna be my special one

I cannot breathe, please just go home

Entra nella stanza, togliti il cappotto

Sei così carina, sono stata così fredda

Vuoi essere la mia persona speciale

Mi manca il fiato, per favore vai a casa

[Ritornello]

Michelle, Michelle

You are a monster from hell

Michelle, Michelle

You are a monster from hell

Michelle, Michelle

Sei un mostro infernale

Michelle, Michelle

Sei un mostro proveniente dall’inferno





[Pre-Rit.]

You know just how to be cruel

When you shake your hips that way

Paint your lips that way

Sai proprio come essere crudele

Quando muovi i fianchi in quel modo

Dipingendoti le labbra in questo modo

[Ritornello]

Michelle, Michelle

You are a monster from hell

Michelle, Michelle

Oh

Michelle, Michelle

Sei un mostro infernale

Michelle, Michelle

Oh

[Strofa 2]

Walk in the room, watching you smoke

I’m such a fool, take off your coat

Entri nella stanza, vederti fumare

Sono proprio una stupida, togliti il cappotto





[Pre-Rit.]

You know just how to be cruel

When you shake your hips that way

I don’t care what you say

Sai proprio come essere crudele

Quando muovi i fianchi in quel modo

Non m’importa ciò che dici

[Ritornello]

Michelle, Michelle

You are a monster from hell

Michelle, Michelle

You are a monster from hell

Michelle, Michelle

Sei un mostro infernale

Michelle, Michelle

Sei un mostro proveniente dall’inferno