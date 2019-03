Tame Impala – Patience: audio, testo e traduzione del comeback

A oltre 3 anni dall’ultimo singolo “The Less I Know the Better”, ultimo estratto dal terzo fortunato album in studio Currents, i Tame Impala sono finalmente tornati con il brano inedito Patience, dal 22 marzo 2019 disponibile negli store e nelle principali piattaforme streaming.

Scritto e prodotto da Kevin Parker, frontman del gruppo rock psichedelico australiano, secondo un comunicato stampa questo pezzo, che mi suona come qualcosa di già sentito, è influenzato dalla Disco music anni ’70 e alla musica House ’90.

Dal punto di vista lirico, mi sembra di capire che qui Parker rifletta su come il tempo passi velocemente, così rapidamente che nemmeno se ne rende conto e su quanto tempo il gruppo abbia impiegato per rilasciare materiale inedito. Tutti questi mesi trascorsi fanno si che Kevin si chieda se tutto il successo avuto negli ultimi anni, possa essere annullato da questa lunga pausa. Egli teme che oggi la band sia meno rilevante nel panorama musicale attuale e che dovrà ricominciare tutto daccapo.

Patience – Tame Impala – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

È davvero trascorso tutto questo tempo?

Ho contato male i giorni?

Siamo forse tornati

Al punto di partenza?

Me lo chiedono tutti

Ogni volta che lo spettacolo sta per iniziare

“Allora quale sarà la tua prossima mossa?”

Non demorde

Cresce gradualmente

(Non è fissa)

Vivo la vita in fasi

Un’altra stagione cambia

E i miei giorni sono ancora senza forma

Dovrei volare in linea retta, non arrivare in ritardo

Perché il tempo non aspetta nessuno

Dovrei volare in linea retta, non arrivare in ritardo

Perché il tempo diminuisce per tutti

Aspettavo qui

In attesa del momento

Portaci nel posto

In cui siamo partiti

Mi chiedevano sempre

Non ti facevi vedere da un po’

“Allora quale sarà la tua prossima mossa?”

Chiamatelo arrendersi





Sto solo crescendo gradualmente

(Non mi riposo più)

Vivo la vita in fasi

Un’altra stagione cambia

Le mie vie sono ancora senza una meta ben precisa, lo so

Stiamo crescendo gradualmente

E sto esaurendo le pagine

Crescere

Dovrei volare in linea retta, non arrivare in ritardo

Perché il tempo non aspetta nessuno

Dovrei volare in linea retta, non arrivare in ritardo

Perché il tempo diminuisce per tutti

Patience testo

Has it really been that long?

Did I count the days wrong?

Did we just go back at all

All the way to step one?

People ask me all the time

Every time the show’s up

“So what you doin’ with your luck?”

It ain’t givin’ up

Just growin’ up in stages

(Lay down no more)

Livin’ life in phases

Another season changes

And still my days are shapeless

I should be flying straight, don’t be late

‘Cause time waits for no one

I should be flying straight, don’t be late

‘Cause time takes from everyone

I’ve been waiting here

Waiting for the day to come

Take us to the place

Takin’ us where we have gone





They would ask me all the time

Showin’ up in ages

“So what you doin’ with your luck?”

Call it givin’ up

I’m just growin’ up in stages

(Lay down no more)

Livin’ life in phases

Another season changes

And still my ways are aimless, I know

We’re growin’ up in stages

And I’m runnin’ out of pages

Growin’ up

I should be flying straight, don’t be late

‘Cause time waits for no one

I should be flying straight, don’t be late

‘Cause time takes from everyone





Ascolta su: