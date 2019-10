Tame Impala – It Might Be Time: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato lunedì 28 ottobre 2019, It Might Be Time è un singolo dei Tame Impala, terzo estratto dal quarto album in studio The Slow Rush, il cui rilascio è fissato al 14 febbraio 2020, a quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Currents, certificata Platino in Australia e Oro in Canada, Danimarca, Olanda, UK e negli USA. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Dopo i primi due assaggi Patience e Borderline, rispettivamente rilasciati il 22 marzo e il 12 aprile, il gruppo ha reso disponibile questa interessante canzone facente parte della quarta era discografica, che racchiuderà 12 tracks registrate tra Los Angeles e Fremantle, in Australia, nello studio del leader Kevin Parker.

In “It Might Be Time”, Kevin spiega come passa il tempo, come una persona possa cambiare e in che modo questo possa influenzare una relazione. Il titolo potrebbe anche essere un riferimento al lungo periodo trascorso da quando Kevin ha pubblicato il suo ultimo album Currents.

Tame Impala – It Might Be Time Testo e Traduzione

[Verse 1]

Something doesn’t feel right

That’s enough for one night

Hope y’all get home alright

There I go, blamin’ on the weather

[Pre-Chorus 1]

But hey, there’s nothin’ wrong

I’m only tired of all these voices

Always sayin’ nothing lasts forever

[Chorus]

It might be time to face it

It ain’t as fun as it used to be, no

You’re goin’ under

You ain’t as young as you used to be

It might be time to face it

You ain’t as cool as you used to be, no

You won’t recover

You ain’t as young as you used to be

[Post-Chorus]

It might be time to face it

It might be time to face it

[Verse 2]

I’ve been lost before

So tell me it’s not over

‘Cause I finally got somethin’ goin’

And suddenly

All my friends are growin’ up

And movin’ on

I must be missin’ somethin’

[Pre-Chorus 2]

‘Cause I just wanna keep this dream alive for now

Don’t they know? Nothin’ lasts forever?

[Chorus]

It might be time to face it

Nobody knows what you’ve come here for, no

You’re goin’ under

They roll their eyes when you’re at the door

[Post-Chorus]

It might be time

It might be time to face it (Yeah)

You may as well embrace it

[Bridge]

We promise to come visit (Yeah)

It might be time





[Chorus]

It might be time to face it (Yeah)

You ain’t as fun as you used to be

You won’t recover

You ain’t as cool as you used to be

[Post-Chorus]

It might be time to face it

It might be time to face it





Qualcosa non quadra

È abbastanza per una notte

Spero che tornate a casa senza problemi

Ci risiamo, il responsabile è il tempo

Ma hey, va tutto bene

Sono solo stanco di tutte queste voci

Sempre a dire che nulla dura per sempre

Forse è ora di affrontare questo

Non è più divertente come una volta, no

Stai andando sotto

Non sei più giovane come una volta

Potrebbe essere il momento di affrontare questo

Non sei fico come una volta, no

Non ti riprenderai

Non sei più giovane come una volta

Forse è ora di affrontare questo

Forse è ora di affrontare questo

Mi sono sentito smarrito prima

Quindi dimmi che non è ancora finita

Perché finalmente ho qualcosa da fare

E improvvisamente

Tutti i miei amici sono cresciuti

E vanno avanti

Devo essermi perso qualcosa





Perché per adesso voglio solo mantenere vivo questo sogno

Non lo sanno? Nulla dura per sempre?

Forse è ora di affrontare questo

Nessuno sa perché sei qui, no

Stai andando sotto

Alzano gli occhi quando sei alla porta

Potrebbe essere il momento

Potrebbe essere il momento di affrontare questo (Sì)

Potresti anche accettarlo

Promettiamo di venire a trovarti (sì)

Sarebbe ora

Forse è ora di affrontare questo (Sì)

Non sei divertente come una volta

Non ti riprenderai

Non sei fico come una volta

Forse è ora di affrontare questo

Forse è ora di affrontare questo

