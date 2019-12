Leon Faun – Oh Cacchio: audio, video e testo della canzone

Rilasciato il 29 novembre 2019, Oh Cacchio è un singolo dell’emergente e giovane rapper romano Leòn de la Vallée, in arte Leon Faun: il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da White Rabbit (@thaevil).

Classe 2001, sin da quando aveva appena otto anni, Leon inizia ad appassionarsi di musica, grazie a Jimi Hendrix, ma l’interesse verso questo genere musicale inizia a dodici anni, grazie a uno dei pionieri del rap mondiale, vale a dire Eminem, quindi inizia a scrivere canzoni. A 15 anni inizia a inciderle e pubblicare i video su Youtube con lo pseudonimo LYO e due anni più tardi vede la luce l’EP d’esordio Terabithia. A 17 anni, esattamente il 25 ottobre 2018, pubblica con questo nome d’arte il primo singolo Animus, prodotto da Alessio Marullo, artisticamente conosciuto come Duffy, e da qui inizia la collaborazione con questo producer, perché i successivi singoli (Horia, uscito il 28 novembre 2018, e Cioccorane, uscito nel marzo 2019), vengono prodotti da lui e sono accompagnati da filmati diretti da thaevil e da qui in avanti pubblicherà brani prima sulla celebre piattaforma video e solo dopo alcuni giorni nei negozi digitali. Con Cioccorane, Primavera e Taboo, inizia seriamente a farsi conoscere nel web.

I suoi brani sono a tema fantasy, scorrevoli e in grado di risucchiare l’ascoltatore nel mondo del Fauno, come il singolo in oggetto, un virale brano scritto e composto insieme all’ormai fidato Duffy.

Leon Faun Oh Cacchio testo

Cacchio, ok, ok

Testa magica naviga in un mare

Ci sono rimasto dentro Bill Turner

Madre, pare un conclave, più pare, questo flow mio è il Kraken

Magia mostrami la via, mostrami la scia

Purtroppo in questo mondo non ritrovo casa mia

Lei magica e candida, capita di guardare un fascio di luce nell’oscuro come fossi in galleria





Un po’ me la canto, un po’ me la rappo

Microfono e flauto

Ma è un giovane fauno, sto gioco lo spacco (Ehi)

Non mi stanno capendo

Ma stanno arrivando, mi stanno avvertendo

Come mi diverto col ‘bacco nel palmo

Ho il flow di riserva, nel bastone col sacco (yeah)

Faccio una strage qua e l’emporio di Minnie

Sta roba è elegante per questi stron*i

Mostri, nel cranio mille dipinti

Un’immagine capovolta, sono legato ai polsi

Horia, nella memoria della storia

Mi ripeto “il fauno è la carta vincente Exodia”

Mo’ ti metti in coda, un po’ aggressivo Manfredi

Senti, senti se ti metti porto Mairon a Roma

Io lo so, che si può

Tu col tuo “no”, vaffan*ulo

E io me ne andrò, dove sto

Dentro al top, si, sempre al top in giro fanno “oh cacchio!”, wooh

E gli umani “oh cacchio!”, no!

E i miei fauni “oh cacchio”, wooh

Ballo e penso “oh cacchio…” (oh cacchio!), “Oh cacchio” (oh cacchio!)

Mairon, Roma

Quando viaggio mando in coma

Stavo, ttofa

Scrivo e cambio la dimora

Non me ne frega più, bro’

Non me ne frega, you know

Guarda tutti questi artisti, cadono come le foglie di autunno





Michelangelo estraeva, scolpiva, ma già sapeva

Leonardo droppava l’arte ma prima analizzava

Faccio una sceneggiatura mentre tu una sceneggiata

Già vi vedo a commentare “questo dove ca*zo stava?!”

Lo lo so, che si può

Tu col tuo “no”, vaffan*ulo

E io me ne andrò, dove sto

Dentro al top, si, sempre al top in giro fanno “oh cacchio!”, wooh

E gli umani “oh cacchio!”, no!

E i miei fauni “oh cacchio”, wooh

Ballo e penso “oh cacchio…” (oh cacchio!), “Oh cacchio” (oh cacchio!), yah.





