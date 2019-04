Tame Impala – Borderline: audio, testo e traduzione del nuovo brano

A 20 giorni di distanza da Patience, i Tame Impala rilasciano il secondo singolo estratto dal futuro quarto album in studio. Il nuovo brano Borderline, è disponibile dappertutto dal 12 aprile 2019

Dopo Patience, l’australiano Kevin Parker ha quindi reso disponibile questa interessante canzone, prodotta e scritta di suo pugno e già presentata dal vivo qualche giorno fa al Saturday Night Live, anche se con testi leggermente diversi rispetto a quelli proposti nella versione ufficiale.

Anche se questo pezzo risulta avere il tono psichedelico tipico della band, con un melodia allegra e un beat ipnotico, oltre alla bella voce di Kevin, qui Parker affronta il tema inerente una turbolenta relazione giunta ormai agli sgoccioli, mettendo in discussione la natura dell’amore, tra sborne, depressione e insicurezze.

Testo Borderline

Ahh

Gone a little far

Gone a little far this time for somethin’

How was I to know?

How was I to know this dark emotion?

We’re on the borderline

Caught between the tides of pain and rapture

Possibly a sign

I’m gonna have the strangest night on Sunday

There I go

Quite a show for a loner in L.A.​

Askin’ how I managed to end up in this place

And I couldn’t get away

We’re on the borderline

Dangerously far and all forgiven

There’s gonna be a fight

Gonna be a price to pay on Monday

(If you and I get comfortable)

We’re on the borderline (On the borderline)

Caught between the tides of pain and rapture

Then I saw the time (Then I saw the time)

Watched it speedin’ by like a train

Like a train

Will I be known and loved?

Is there one that I trust?

Starting to sober up

Has it been long enough?

Will I be known and loved?

Little closer, close enough

I’m a loser, loosen up

Set it free, must be tough

Will I be known and loved?

Is there one that I trust?

If there’s room, room for doubt

As within, as without ya’

Will I be so in love?

Gettin’ closer, close enough

Shout out to what is done

R.I.P., here comes the sun

Here comes the sun

Gone a little far, gone a little far

This time with something

How could I have known?

How was I to know this life get no shame

I said “come with me outside”

Need to clear my mind

This weight is crushing

Do you see the light, oh

Coming from their eyes, oh no

And I couldn’t get away





We’re on the borderline

Gets me every time

These close encounters

Just to know I can

(Just to know I can)

Once again I am alone

Will I be known and loved?

Is there one that I trust?

Starting to sober up

Has it been long enough?

Will I be known and loved?

Little closer, close enough

I’m a loser, loosen up

Set it free, must be tough (I was fine without ya)

Will I be known and loved?

L.A. really messed me up

And it isn’t cut and dry

Conversation, well I tried (I was fine without ya)

Will I be? stay right here

Any closer, bad idea

Shout out to what is done

R.I.P., here comes the sun (I was fine without ya)

Will I be known and loved?

Is there one that I trust?

Starting to sober up

Has it been long enough?

Autori: Kevin Parker.





Tame Impala – Borderline traduzione

Mi sono spinto un po’ troppo

Mi sono spinto un po’ troppo questa volta per qualcosa

Come facevo a saperlo?

Come potevo conoscere questa oscura emozione?

Siamo al limite

Intrappolati tra le maree del dolore e dell’estasi

Forse un segno

Domenica avrò la notte più strana

Eccomi

Un bello spettacolo per un tipo solitario a Los Angeles

Chiedendomi come ho fatto a finire in questo posto

E non potevo andarmene





Siamo al limite

Pericolosamente lontani e tutti perdonati

Ci sarà una lotta

Pagherò le conseguenze lunedì

(Se io e te ci mettiamo comodi)

Siamo al limite (al limite)

Intrappolati tra le maree del dolore e dell’estasi

Poi ho visto il tempo (poi ho visto il tempo)

L’ho visto trascorrere rapidamente come un treno

Come un treno

Sarò conosciuto e amato?

C’è qualcuno di cui possa fidarmi?

Inizio a smaltire la sbornia

E’ passato abbastanza tempo?

Sarò conosciuto e amato?

Un po ‘più vicino, abbastanza vicino

Sono un perdente, rilassati

Sentirsi liberi, dev’essere difficile

Sarò conosciuto e amato?

C’è qualcuno di cui possa fidarmi?

Se c’è spazio, spazio per i dubbi

Poiché entro, poiché senza te

Sarò così innamorato?

Sempre più vicino, abbastanza vicino

Grido a ciò che è fatto

Riposa in pace, sta per sorgere il sole

Sta per sorgere il sole

Mi sono spinto un po’ troppo, mi sono spinto un po’ troppo

Questa volta per qualcosa

Come avrei potuto saperlo?

Come avrei potuto sapere che questa vita non ha vergogna

Ho detto “vieni con me fuori”

Devo liberare la mente

Questo peso mi sta schiacciando

Ho visto la luce, oh

Venire dai loro occhi, oh no

E non potevo andarmene

Siamo al limite

Mi fa paura ogni volta

Questi incontri ravvicinati

Solo per sapere che posso

(Solo per sapere che posso farlo)

Ancora una volta sono solo

Sarò conosciuto e amato?

C’è qualcuno di cui possa fidarmi?

Inizio a smaltire la sbornia

E’ passato abbastanza tempo?

Sarò conosciuto e amato?

Un po ‘più vicino, abbastanza vicino

Sono un perdente, rilassati

Sentirsi liberi, dev’essere difficile (stavo bene senza te)

Sarò conosciuto e amato?

Los Angeles mi ha davvero sconvolto la vita

E non è semplice

Conversazione, beh ci ho provato (stavo bene senza te)

Lo sarò? rimani qui

Avvicinarti, pessima idea

Grida a ciò che è fatto

Riposa in pace, sta per sorgere il sole (stavo bene senza te)

Sarò conosciuto e amato?

C’è qualcuno di cui possa fidarmi?

Inizio a smaltire la sbornia

E’ passato abbastanza tempo?

