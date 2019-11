SCH – Every day feat. Capo Plaza & Soolking: audio e testo

Every day feat. Capo Plaza & Soolking, è la quattordicesima traccia di Rooftop, quarto album del rapper francese SCH, al secolo Julien Schwarzer, disponibile dal 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della canzone, che vede anche la partecipazione del campano Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, che proprio da oggi è in radio con il singolo Ho fatto strada, il cui titolo lascia chiaramente intendere la consapevolezza di essere riuscito a farsi un nome a livello nazionale e non solo, visto che ha già collaborato con artisti internazionali come ad esempio nel remix italiano di Look Back at It di A Boogie wit da Hoodie, nel fortunato remix di Pookie di Aya Nakamura, in C’est La Vie di TY1 e in Colpo Grosso di Snik (al quale ha preso parte anche Guè Pequeno)

Il beat di questo brano, prodotto da Petar Paunkovic, aka Ponko, a parer mio poteva esser realizzato meglio.

Every day testo Capo Plaza • SCH • Soolking

Katrina Squad

[SCH]

Nervosité, parc’qu’on veut l’biff illimité

Après la teille, j’ai liquidé

C’qui m’restait d’humanité

Every day, s’ra un nouveau jour de paie

Charbon jour et nuit

Passer l’hiver au soleil

Every day, Day, Day, Day, Day

Every day, day, day, day, day





[Soolking]

Every day, every day, j’fais l’tour du monde à la conquête de l’oseille, yah

Every day, every day, j’vois des gens immondes qui me servent de rappel

Jalousie c’est évident, dans mon pays j’suis plus connu que l’président, wouah

J’suis le new Robin de Bois, c’que j’ai pris à l’Etat, j’le redistribue aux gens, moi (ha, ha, ha)

Every day, every day, ouais, aimer ou détester, d’façon, j’vais pas rester, nan

Every day, every day, ouais, la kichta est laise-ba, dangereux comme à bès-Bar, wouohoh

Every day, every day, j’marche avec des rebeus en papier trafiqués, hihéha

Every day, every day, j’ve-esqui des Hnouchs, ah, surtout quand j’suis calibré

[SCH]

Nervosité, parc’qu’on veut l’biffe illimité

Après la teille, j’ai liquidé

C’qui m’restait d’humanité

Every day, s’ra un nouveau jour de paie

Charbon jour et nuit

Passer l’hiver au soleil

[Capo Plaza]

Every day, giorno di paga ok

Parlo français con lei

Diamanti sopra i miei chain

In giro dentro ai musei

In tasca illégalité

Se tocchi partono i miei

Scendiamo sì in cagoule

Si questa si muove nasty

Da me vuole la gaDro

Più di un fratello affianco, pronto ad alzarmi se cado

Fumo senza riposo, sennò mi innervosisco

A lei non le do retta, a mio fratello faccio un fischio

A questa non la sto a sentire più

Passo da Tesla a Ferrari, BMW

Sono anni che non aspetto più quel bus

Sono anni che aspettavo questo e tu ora guardi

[SCH]

Nervosité, parc’qu’on veut l’biffe illimité

Après la teille, j’ai liquidé

C’qui m’restait d’humanité





[SCH]

(Every day), tous les jours une nouvelle galère, on s’en remet à Dieu

Jure c’est beaucoup mieux qu’avant, d’l’espoir dans les yeux

Tous les jours un nouveau salaire et j’fais pétiller ses yeux

Demain sera meilleur qu’hier

Si la violence a des fils, j’suis certain d’être leur oncle

J’suis dehors quand tu ronfles et tous les vices qu’on a pu mettre en œuvre pour faire des euros p’tits cons

C’est every day, every day, c’parti d’une idée

J’suis trop serein, j’suis trop équipé pour les éviter

[SCH]

Nervosité, parc’qu’on veut l’biffe illimité

Après la teille, j’ai liquidé

C’qui m’restait d’humanité

Every day, s’ra un nouveau jour de paie

Charbon jour et nuit

Passer l’hiver au soleil

Every day, hey, hey, hey, hey

Every day, hey, hey, hey, hey





