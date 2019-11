Ozuna – Fuego: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Scritta e interprettaa da Ozuna e prodotta da Fino Como El Haze, Fuego è la sesta traccia contenuta nell’album Nibiru del cantautore portoricano, rilasciato il 29 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, una delle più virali della terza era discografica dell’artista, che in quest’occasione si rivolge a una ragazza che vorrebbe portarsi a letto, tematica piuttosto frequente nei suoi brani. Ma per scoprire meglio il significato, vi rimando ai testi che trovate appena sotto.

Ozuna Fuego testo e traduzione

[Intro]

Woh-oh

Baby

Ozuna

Pensándote aquí de nuevo

Con ganas de repetir

Contigo sabes que no juego

Dime si te piensas venir (Venir)

Vamos pa’ la calle, fuego (Fuego)

Aventura, yo me atrevo (-trevo)

Sin censura’, no me niego (Niego)

Si es a oscura’, yo le llego y—

[Coro]

Llámame cuando quieras calor

(Cuando quieras calor, cuando quieras ca—; yeah)

Si es contigo, la paso mejor

(La paso mejor; woh-oh, woh-oh)

Yo haciéndote cosa’ y tú caliente

Sé que tiene’ pa’l de gente’ pendiente

Pero, baby, sin hablarte de amor

(Sin hablarte de—; woh-oh, woh-oh)

Llámame cuando quieras calor

(Cuando quieras calor, cuando quieras ca—; yeah)

Si es contigo la paso mejor

(La paso mejor; woh-oh, woh-oh)

Un pa’l de like’, la sigue un pa’l de gente

Un pa’l de requests, todito’ pendiente’

Dile’ que tú no quiere’ amor

(Vamo’ a hablarte de—; woh-oh, woh-oh)

[Verso]

Tú no quiere’ amore’, no

Qué rico son tu’ olore’, sí

Pa’ los gusto’, los colore’

Y música pa’ que prenda’ los motore’

Y pa’ decir la verda’, tú ‘tás llena ‘e maldá’

A mí me gusta cómo me habla’

Qué rico tu pelo, juega con tu espalda

Con ese pantalón se te nota la—

[Puente]

Baby, yo te veo (Yo te veo)

Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo, woh, oh

Tú sabe’ que yo te leo (Yo te leo)

Rápido, que yo tampoco no lo creo, no lo creo, yeah, eh

Baby, yo te leo (Yo te leo)

Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo, oh, oh

Tú sabe’ que yo te leo (Yo te leo)

Y ya que no te rastreo, baby





[Coro]

Llámame cuando quieras calor

(Cuando quieras calor, cuando quieras ca—; yeah)

Si es contigo, la paso mejor

(La paso mejor; woh-oh, woh-oh)

Yo haciéndote cosa’ y tú caliente

Sé que tiene’ pa’l de gente’ pendiente

Pero baby, sin hablarte de amor

(Sin hablarte de—; woh-oh, woh-oh)

Llámame cuando quieras calor

(Cuando quieras calor, cuando quieras ca—; yeah)

Si es contigo la paso mejor

(La paso mejor; woh-oh, woh-oh)

Un pa’l de like’, la sigue un pa’l de gente

Un pa’l de requests, todito’ pendiente’

Dile’ que tú no quiere’ amor

(Vamo’ a hablarte de—)

[Outro]

Woh-oh-oh

Jaja

Ozuna (Ozuna)

Dímelo, Haze

Hi Music Hi Flow

Jhayco, Jhayco

TYco

Nibiru (Nibiru)

Dímelo, Gotay

Baby

Llámame cuando quieras calor (Woh-oh, woh-oh)

Si es contigo la paso mejor (Woh-oh, woh-oh)





Woh-oh

Baby

Ozuna

Ti sto nuovamente pensando

Con la voglia di ripetere

Con te sai che non scherzo

Dimmi se pensi di venire (Vieni)

Scendiamo in strada, fuoco (Fuoco)

Avventura, io ho il coraggio (-aggio)

Senza censure, non esito a concedermi (concedermi)

Se c’è buio, ci sto e …

Chiamami quando vuoi calore

(Quando vuoi calore, quando vuoi ca—; sì)

Se ci starai, starò meglio

(Starò meglio; woh-oh, woh-oh)

Ti faccio certe cose e tu eccitata

So che ha ancune persone a cui badare

Ma piccola, non ti sto parlando dell’amore

(non ti sto parlando dell’—; woh-oh, woh-oh)

Chiamami quando vuoi calore

(Quando vuoi calore, quando vuoi ca—; sì)

Se ci starai, starò meglio

(Il miglior passo; woh-oh, woh-oh)

Una coppia di like, seguita da una coppia di persone

Un paio di richieste, seguita da alcune persone

Digli che non cerchi l’amore

(Parliamo di; woh-oh, woh-oh)





Non cerchi l’amore, no

Che bel profumo che fai, sì

Per i gusti, i colori

E la musica per accendere i motori

E a dire il vero, sei una bad girl

Mi piace come mi parli

Che belli i tuoi capelli, gioca con la schiena

Con quei pantaloni si vede la

Baby, ti vedo (ti vedo)

Io e te sempre a flirtare, flirtare, woh, oh

Sai che ho capito come sei (ho capito come sei)

Velocemente, non ci credo neanche io, non ci credo, si, uh

Baby, ti ho capita (ti ho capita)

Io e te sempre a flirtare, flirtare, oh, oh

Sai che ti ho capito come sei (ho capito come sei)

E dal momento che non seguo i tuoi post, piccola

Chiamami quando vuoi calore

(Quando vuoi calore, quando vuoi ca—; sì)

Se ci starai, starò meglio

(Starò meglio; woh-oh, woh-oh)

Ti faccio certe cose e tu eccitata

So che ha ancune persone a cui badare

Ma piccola, non ti sto parlando dell’amore

(non ti sto parlando dell’—; woh-oh, woh-oh)

Chiamami quando vuoi calore

(Quando vuoi calore, quando vuoi ca—; sì)

Se ci starai, starò meglio

(Il miglior passo; woh-oh, woh-oh)

Una coppia di like, seguita da una coppia di persone

Un paio di richieste, seguita da alcune persone

Digli che non cerchi l’amore

(Parliamo di-)

