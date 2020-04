Viito – Benzina: audio e testo della bella canzone

I Viito sono un duo composto da Giuseppe & Vito e Benzina è un loro meraviglioso singolo, rilasciato il 17 aprile 2020 via Sugarmusic. Il testo e l’audio di questa canzone che segna il loro ritorno, anticipando il futuro nuovo album, successore di Troppoforte (2018), disco d’esordio che ha ottenuto oltre 26 milioni di streams su Spotify.

Il duo romano d’adozione vi presenta questo bel brano d’amore, un sentimento che brucia lasciando dietro di sé solo cenere e ricordi, sebbene resti un filo di speranza che questo sentimento possa tornare a vivere.

La canzone racconta una storia vissuta a Milano, una Milano che oggi è completamente diversa, desolata e silenziosa. Ecco le parole del duo riguardo questa coinvolgente release:

Viito – Benzina testo

[Intro]

(Per tutte le volte che ti senti diverso

Per tutte le volte che hai sputato allo specchio, tuuu

Per tutte le volte che ti senti che hai perso)





[Strofa 1]

Belli dannati, giorni volati

Sempre sui mezzi, noi mezzi uguali

Tra le droghe eri la migliore

Ma non bastava ci siamo persi

Tra il dire e il fare, tra i compromessi

E ora bruciamo come benzina

Dentro una foresta di città

Dentro questa stanza umida

Come si fa?

[Ritornello]

“Vito non stai bene, Vito non stai bene”

Me lo dici solo quando ti conviene

E non rispondo mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia

Ti porterei su un’isola senza nessuno

Ti regalerei un viaggio nel nostro futuro

Ma tu non ci sei mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia

[Strofa 2]

Come ti pare, niente da fare

Primo di Maggio, mi hai salutato

Stessa faccia, stessa voglia

Siamo animali, ma fatti male

Come un errore, come mio padre

E bruceremo come benzina

Dentro questa piazza pubblica

Dentro questa festa in maschera

Come si fa?

[Ritornello]

“Vito non stai bene, Vito non stai bene”

Me lo dici solo quando ti conviene

E non rispondo mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia

Ti porterei su un’isola senza nessuno

Ti regalerei un viaggio nel nostro futuro

Ma tu non ci sei mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia





[Ponte]

Per tutte le volte che ti senti diverso

Per tutte le volte che hai sputato allo specchio

Per tutte le volte che ti senti depresso

Per tutte le volte che ti senti che hai perso

Per tutte le volte che hai rischiato lo stesso

Per tutte le volte che è passato un inverno

Per tutte le volte che non c’hanno scommesso

[Ritornello]

“Vito non stai bene, Vito non stai bene”

Me lo dici solo quando ti conviene

E non rispondo mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia

Ti porterei su un’isola senza nessuno

Ti regalerei un viaggio nel nostro futuro

Ma tu non ci sei mai, quasi mai

Milano piange sopra la mia faccia





