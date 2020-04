L’Elfo – Boogie Woogie ft. Clementino: audio e testo del singolo

Il rapper catanese Luca Trischitta, in arte l’Elfo, e il collega partenopeo Clemente Maccaro, meglio conosciuto come Clementino, hanno unito le forze nel singolo Boogie Woogie, disponibile dal 16 aprile 2020 via Polydor / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio della coinvolgente canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Funkyman, al secolo Francesco Ennio Maria Grasso, che secondo qualcuno, sta scherzosamente distruggendo il Covid e secondo altri è il pezzo dell’anno. In ogni caso, il brano è effettivamente una piccola “bomba”, impreziosita dal “contagioso” rap di Clementino, il cui stile mi è personalmente sempre piaciuto.

L’Elfo – Boogie Woogie testo

Download su: Amazon – iTunes

[Rit.]

La mia gente tutta fatta balla il boogie woogie

La mia penna sula carta che fa buchi buchi

Ora vogliono il mio nome quindi riempio il booking

Voglio muovere il denaro mentre muovi il bootie





Questo rap è casa mia e vi ho bussato per l’affitto

Non mi segui, ma mi segui di nascosto, zitto!

Parli di droga ma ti fanno il pacco fisso

I miei fra c’hanno una cima, sembra miele di eucalipto

Nobile come Kripton, guarda come dritfo

Cerchi di fare brutto, sei il cane di Paris Hilton

A Catania faccio moda, io sono la wave

Ho più figli di Maradona che mettono play

Belli ‘sti vestiti, sicuramente sei ricco

Ti stanno così bene, dovresti passare al circo

Poi miro te, pallino rosso, Nippon

Vogliono me, fra’, mica tè, Lipton

Sei troppo scemo fra’, non vedo soluzione

A livello di arcipelago ti sembra esclamazione

Quando sei nato, frate’, son quasi sicuro

Che tua madre ha partorito, frate’, dal buco del cu*o

[Rit.]

[Clementino]

E quando fumo lì a Catania sembra Barcellona

Smoke di ganja buona, show di canna all’ora dell’aurora

E quando arrivo in Danimarca li a Christiania tremano

Se i miei fratelli gremano consumano la storia

La capa è tosta come l’ebano, si ricollegano

‘Ste due papelle in un sistema e perdi la memoria

Due tiri e dici: “Incredible”, ti prendi il tetano

Se dai boccate alla tua erbaccia che era meglio il sedano

Iena doppio wood animal scene di panico

Brother c’è un medico, mo’ bevi sto campari flow

Mentre scompari mo tu fa che non mi agito

Poppante del mio ca**o, a cap gir e par o carillon

Ora chiuditi la testa dentro un water, bro

Perdi la battaglia frate sembra Waterloo

Tu mi dici di imparare adesso imparerò (yes)

Quando poi ti sento, bro, ti dico: “Quale flow?”

Ma quale flow?





[Rit.]





Ascolta su: