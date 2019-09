Rocco Hunt – Buonanotte Amò: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Buonanotte Amò, settima traccia dell’album Libertà di Rocco Hunt, negli scaffali dei negozi dal 30 agosto 2019.

Scritta di suo pugno e prodotta dal napoletano Valerio Passeri, in arte Valerio Nazo, questo bel pezzo, caratterizzato da un testo interamente in dialetto partenopeo, racconta la fine di un amore ed il relativo stato d’animo di chi è stato tradito, che a sua volta e nonostante tutto, vorrebbe con tutto il cuore tornare insieme a questa persona, alla quale augura la buonanotte, sperando di incontrarla almeno nei sogni.

Buonanotte Amò

Rimm tu che n’agg fa e sti suonn

Rimm mo che n’agg fa ‘e sti sord

Si chelli vot ca cercav a te

Ij te nguntrav semp rint ‘e ricord

Rimm tu che n’agg fa e sta gent

Ca m fa pur a facc sorrident

Senza sape che a guerr a teng a rint

Sto improvvisann nu sorris fint

Dimmi tu cosa devo farne di questi sogni

Dimmi cosa devo farne ora di questi soldi

Se quelle volte che cercavo te

Io ti incontravo sempre dentro i ricordi

Dimmi tu cosa devo fare di questa gente

Che mi fa pure la faccia sorridente

Senza sapere che ho la guerra dentro

Sto improvvisando un sorriso finto

Buonanott amo’ ce sentimm riman

Nun m mport e che ore so

Vogl ca mo rimman

Verimmc int e suonn

Si m scet scumpar

E vot nun daj valor quand a tien int e man

Buonanotte amore, ci sentiamo domani

Non m’importa che ore sono

Voglio che rimani

Vediamoci nei sogni

Se mi sveglio scompari

E a volte non dai valore quando la tieni nelle mani





E mo e fernut accussì

Ognun a cas ra soj

Nun ce putimm capì

Fin quand l’anem è sol

Ress aret tutt cos si m turnassr a te

Quand m manc nu cunsigl e t vuless vre

Percio’ a vot t sonn

T ric chell che prov

E ora è finita così

Ognuno a casa sua

Non ci possiamo capire

Fino a quando l’anima è sola

Darei indietro tutto se questo mi restituisse te

Quando mi manca un consiglio e ti vorrei vedere

Perciò delle volte ti sogno

Ti dico quello che provo

Rint a vit semp a corr’r aret a chi nun c’ha aspett

Chi t ric chest è l’ultim annasconn’n o pacchett

L’hann vist nziem a n’ata uaglion

Mentr a te giurav che ir tutt a vita soj

Tutt e cumpagn toj nun ponn maj capì

Chell che tien arint, è stat scem a t tradì

Nun t n mport chiu’ e nient, nun vir e nu sient

Stu cor mo e i ghiacc, nun rispunn e messagg

Percio’ abball rint a pist mentr o dj son

E t n viv n’at, t’arrtir tard

Quann s n’accorg staj sicur chiagn

P piglià na pret e pers a nu diamant

Nella vita sempre a correre dietro a chi non ci aspetta

Chi ti dice questo è l’ultimo a nascondere un pacchetto

L’anno visto insieme a un altro ragazzo

Mentre ti giurava che tu eri tutta la sua vita

Tutti i tuoi amici non possono mai capire

Quello che provi dentro, è stata stupida e ti ha tradito

Non t’importa più di niente, non vedi e non senti

Questo mio cuore è di ghiaccio, non risponde ai messaggi

Quindi balli in pista mentre il deejay suona

E te ne bevi un’altra, ti ritiri tardi

Stai sicuro che quando se ne accorge piange

Per aversene preso uno bello e aver perso un diamante

Vuless a te vicin si m sent a piezz

Ca finalment liev a chill a miezz

Nun crer chiu’ a sti parol

Nun c crerev a criatur figurammc mo

E vuless e t vre senza chest’ansia appriess

Ca finalment liev a rob a miezz

Nun crer chiu’ a sti parol

Nun c crerev a criatur figurammc mo

E vuless, vuless, vuless





Ti vorrei vicina se mi sento a pezzi

Che finalmente togli di mezzo a quello

Non credo più a queste parole

Non ci credevo da bambino figuriamoci adesso

E vorrei vederti senza quest’ansia che ho

Che finalmente togli la roba di mezzo

Non credo più a queste parole

Non ci credevo da bambino figuriamoci adesso

E vorrei, vorrei, vorrei

E ora è finita così

Ognuno a casa sua

Non ci possiamo capire

Fino a quando l’anima è sola

Darei indietro tutto se mi restituissero te

Quando mi manca un consiglio e ti vorrei vedere

Perciò delle volte ti sogno

Ti dico quello che provo





