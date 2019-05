Rocco Hunt – Benvenuti in Italy: ascolta e leggi il testo della nuova canzone che accompagnerà la nazionale Under 21 agli Europei

Scritto da Vincenzo Catanzaro, in arte Zizzed, Simone Benussi, aka MACE, Federica Abbate e lo stesso Rocco Hunt, Benvenuti in Italy è il nuovo singolo del rapper campano, disponibile ovunque da venerdì 17 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio di questa bella canzone prodotta da Mace.

Il nuovo brano accompagnerà gli azzurrini agli Europei Under 21 di calcio, che avranno luogo in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno 2019. Il singolo verrà infatti presentato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dalla Sony, a Milano martedì 21 maggio, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina e del tecnico della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio

Il salernitano Hunt ha quindi composto la colonna sonora che accompagnerà l’Under 21 e per presentarla tramite i social, ha scelto due luoghi simbolo del “calcio di strada” della città d’Arechi

Si tratta di un orecchiabile pezzo, caratterizzato da un travolgente ritmo e sonorità afro rap, che parla del rapporto dell’Italia con questo sport, che tradizionalmente unisce tutti i popoli, oltrepassando ogni barriera e in grado di riportare gioia nei posti in cui mancava. Nella copertina, vediamo il mitico Super Santos, uno dei palloni più diffusi in Italia, nato nel lontanissimo 1962.

Testo Benvenuti in Italy – Rocco Hunt

Bambini giocano in strada

Dognando Messi e Neymar

Correndo dietro a un pallone

In fuga dalla realtà

Dovresti venire qui giù

Dove il sole sfuma nel blu

Per campare fanno parkour

Le leggi cattive mai più

Ordiniamo senza menù, cameriere fai tu (ratatata)

Non ballare bene, che con te vicino faccio figuracce (ratatata)

Tu sei così bella, sei protagonista tra mille comparse (yessai)

Alza ’sto bicchiere per chi s’è ne andato e questa sera è assente (ehi, ehi)

Perché in questo mondo se sei troppo buono, ci rimetti sempre (ehi, ehi).





Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ’sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ’o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia.

A guardarla da qui la città insieme a te, vorrei fosse in eterno, ehi

Come un gol allo stadio, mentre sono in curva allo scontro diretto, ehi

Mi profumi di strada, perciò non mi servono frasi ad effetto, ehi

Ti accontenti con poco (no)

Tu per me non sei un gioco

Gli occhi dei bambini di qua, quante cose hanno visto già

Amami se sbaglio nei momenti brutti, ad amare quando è facile son bravi tutti.

Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ’sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ’o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia.





Baila, baila, baila, baila, baila

Su una spiaggia o in metropolitana

Dentro un bar sperduto di provincia

Fino a che la notte ricomincia

Baila, baila, baila, baila, baila

Senza tacchi a piedi sulla strada

Balla mentre metti apposto casa

E non fermarti, e non fermarti più.

Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente

Mentre la curva si accende, sotto ’sto sole caliente

Saremo uniti per sempre, se vinco o se perdo, con te mon amie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Rint ’o core a squadra mi, ehi

Se non mi dirai di sì, allora c’est la vie, allora c’est la vie, ehi

Benvenuti in Italy, ehi

Religione, calcio e spritz

Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia.





