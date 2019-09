Rocco Hunt – Libertà: audio, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Libertà, undicesima traccia dell’album omonimo di Rocco Hunt, disponibile dal 30 agosto 2019.

In questa canzone, scritta dall’interprete e prodotta da salernitano Fabio Musta, al secolo Fabio Orza, il rapper parla appunto di libertà: in un mondo finto, con pochi valori e pieno di cattiveria, siamo si liberi, ma solo apparentemente.

Rocco Hunt – Libertà testo e traduzione

[Rit.]

E vogl a libertà

Terra ca me parl e libertà

Mo so liber e sta dignità

Nun s’a po accatta nisciun

Se viv megl senza sti pensier

Abbracc’t e criatur quand tuorn a ser

O munn è assai chiù bell rint a chist uocchie innocent

Levatm e caten e gir o munn currenn.

E voglio la libertà

Una terra che mi parli di libertà

Ora sono libero e questa dignità

Non la può comprare nessuno

Si vive meglio senza questi pensieri

Abbraccio i bambini quando torno la sera

Il mondo è molto più bello dentro questi occhi innocenti

Toglietemi le catene e giro il mondo correndo.

So cuntent comm si ess vint a bullett

Senza n’euro rint a sacc e a riduzion e current

Nun tenev manc o suonn e ave nu cunt corrent

A pizzerì mannav o cunt ma ij già stev currenn

O professor me ricett: “Tu riest miezz a na via”

O rispunniett: “Stai tranquill, vac in pension primm ij”

Chella stronz me lasciai, ce rimaniett mal

E si te ric cu chi sta rir pe na settiman

E vafammocc a chi parl senza sapè

Tu m’augur e ij a l’infern

Ma si vac a l’infern scinn cu me

Ij sto cercann e migliorà me stess

Perciò nun crer a sti prumess e chi a ‘ntrasatt me futtess

A me m’accir st’incertezz, troppi vot pens assai

A cap viagg se fa film ca po nun so asciut mai

Ma pe fortun sta man ca scorr ngopp a stu fogl

Me ra a forz ro mar ca sbatt ngopp a sti scogl

Nu futur divers rest ‘tt chell che vogl

Vogl ca figlm a trent’ann pens: “Paptm è n’omm”

So divers ra vuij ca v’attiggiat a tronist

Mill femmn attuorn ma arint si sul e trist.

Sono contento come se avessi vinto con la schedina

Senza un euro in tasca e la riduzione di corrente

Non sognavo neanche di avere un conto corrente

La pizzeria mandava il conto ma io stavo già correndo

Il professore mi disse: “Tu resti in mezzo alla strada”

Gli risposi: “Stai tranquillo, vado in pensione prima io”

Quella stronza mi lasciò, ci rimasi male

E se ti dico con chi sta ridi per una settimana

E vaffan*ulo a chi parla senza sapere

Tu mi auguri di andare all’inferno

Ma se vado all’inferno ci vai con me

Io sto cercando di migliorare me stesso

Perciò non credo alle promesse di chi mi fregherebbe all’improvviso

A me quest’incertezza mi uccide, penso molto troppe volte

La testa viaggia e si fa film che poi non sono mai usciti

Ma per fortuna questa mano che scrive su questo foglio

Mi dà la forza del mare che sbatte su questi scogli

Un futuro diverso resta tutto quel che voglio

Voglio che mio figlio a trent’anni pensi: “Mio padre è un uomo”

Sono diverso da voi che vi atteggiate da tronisti

Mille femmine intorno ma dentro siete soli e tristi.





[Rit.]

E vogl a libertà

Terra ca me parl e libertà

Mo so liber e sta dignità

Nun s’a po accatta nisciun

Se viv megl senza sti pensier

Abbracc’t e criatur quand tuorn a ser

O munn è assai chiù bell rint a chist uocchie innocent

Levatm e caten e gir o munn currenn.

Tu chest a chiamm libertà, in realtà simm prototip

Schiav legalizzat, stereotip nguoll e popol

E nuij ce stamm mentr sti nfam manovrn

Stut a television nun vogl sentì chiu monolog

E dong fuoc a stu beat, nun me rong pe vint

Anna capì ca nuij nun simm pecr rint o recint

Fabio Musta campion e suon nta l’MPC

Vincimm a copp re campion tra lampion e panchin

E nun me serv a cullan, machin ross e denar

So crisciut orgoglios cu pochi cos essenzial

Perciò nun vogl ostentà pe me è question e rispett

Pur si c’agg fatt teng e cumpagn int a merd

Si fann a me president ress a fatic a ‘tt quant

Pe seconda cos o sai legalizzass sta piant

Tien ‘tt sti strunzat, RH mo è cult

Vol nsiem e gabbian pe me a libertà è tutt.

Tu questa la chiami libertà, in realtà siamo prototipi

Schiavi legalizzati, stereotipi addosso ai popoli

E noi ci siamo mentre questi infami manovrano

Spengo la televisione, non voglio sentire più monologhi

E do fuoco a questo beat, non mi do per vinto

Devono capire che noi non vogliamo stare dentro al recinto

Fabio Musta campiona e suona nell’MPC (Nota: Musta campiona e produce la base utilizzando un MPC dell’Akai.)

Vinciamo la Coppa del Re, campioni tra lampioni e panchine

E non mi serve la collana, macchina rossa e soldi

Sono cresciuto orgogliosamente con poche ed essenziali cose

quindi non voglio ostentar nulla, per me è questione di rispetto

Anche se ho fatto quello che ho fatto, ho gli amici nella mer*a

Se fanno presidente a me, faccio faticare tutti quanti

Per seconda cosa lo sai che legalizzerei questa pianta

Hai tutte queste stron*ate, RH ora è cult

Volo insieme ai gabbiani, per me la libertà è tutto.

[Rit.]

E vogl a libertà

Terra ca me parl e libertà

Mo so liber e sta dignità

Nun s’a po accatta nisciun

Se viv megl senza sti pensier

Abbracc’t e criatur quand tuorn a ser

O munn è assai chiù bell rint a chist uocchie innocent

Levatm e caten e gir o munn currenn.

Nun val a pen e pensà a quantu mal ce sta

Mo vogl sul sta buon senz e preoccupazion ca sta vit te rà

Ascimm assiem staser, ij so chiù doce si bev

Si bell pcchè si over rint a nu munn che è fint e a gent nun s’apparten.





Non vale la pena pensare a quanto male c’è

Ora voglio solo stare bene senza le preoccupazioni che questa vita ti dà

Usciamo insieme stasera, io sono più dolce se bevo

Sei bella perché sei vera in un mondo che è finto e la gente non si appartiene.

[Rit.]

E vogl a libertà

Terra ca me parl e libertà

Mo so liber e sta dignità

Nun s’a po accatta nisciun

Se viv megl senza sti pensier

Abbracc’t e criatur quand tuorn a ser

O munn è assai chiù bell rint a chist uocchie innocent

Levatm e caten e gir o munn currenn.





