Rocco Hunt – Maledetto Sud feat. Clementino: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Maledetto Sud feat. Clementino, è la quarta traccia dell’album Libertà del rapper Rocco Hunt, uscito il 30 agosto 2019.

Leggi il testo e ascolta questo bel brano, scritto dagli interpreti e prodotto da Stefano Tognini, in arte Zef, dedicato appunto al sud, martoriata terra che ha tante bellezze e purtroppo anche svariate problematiche che un po’ tutti conosciamo.

Rocco Hunt – Maledetto Sud testo e traduzione

[Clementino]

‘O core ‘e sti guagliun

Ca fa cchiù doce ‘o sang’ amar’

Chi ver ‘a luce miezz ‘o buio

Quann s’appicc ‘o fuoco amar’

Il cuore di questi ragazzi

Che rende più dolce il sangue amaro

Chi vede la luce in mezzo al buio

Quando si accende il fuoco al mare

[Clementino]

Dicn ca nuje avvimm’a sta ‘o posto nuostr

Dicn che sta terra ancor n’è appost

Vir ca ti combatto tutt’e juorn sta forza

Pigliat’a speranza sotto ‘o cielo che è rimasto

Chi cu ‘na rapina è cagnato

Chi sta ‘ra matina ‘ncaz*ato

Sta chi nun se ‘mporta chiù dell’atr

C’allongn na man e se piglian’ l’aria

E maledetto sud tu ca nun c’hai perdunat’

Je ancora facc’o bravo aropp’ tutt’ sti nuttat’

E nu guagliune vol ‘ngopp ‘o tiemp, è maturat’

E sent’ancora suon’ solo vient e cannonat’

Arap l’uocchi e vec na città chiù martoriat’

Pecchè sta razza umana è pazza ‘o frate e s’ha scurdat’

‘E sta felicità, na mazz’a man’ scamazzat’

Vot’ p’l’aria tutt’cos e adda passà a nuttata

Dicono che noi dobbiamo stare al nostro posto

dicono che questa terra non è ancora apposto

Vedi che combatto tutti i giorni, questa forza

Presa dalla speranza sotto il cielo che è rimasto

Chi dopo una rapina è cambiato

Chi si sveglia già inca**ato la mattina

Non gli importa più degli altri

Che allungano una mano e si prendono l’aria

E maledetto sud che non ci hai perdonati

Io mi comporto ancora bene dopo tutte queste notti

E un ragazzo con il passare del tempo è maturato

Anche se sente ancora solo vento e spari

Apre gli occhi e vede una città sempre più martoriata

Perché questa razza umana è pazza, oh fratello, e si è scordata

Della felicita, ha una mazza in mano

E lancia in aria tutte le cose perché in qualche modo deve passare la nottata.

[R. H., Clementino]

Puortam’addò te

Arò nun pens’ quann’ stong male

Arò na porta nun se chiure maje

E chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

E nuje ca stamm’ chin ‘e stu veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

Portami da te

Dove non penso a niente quando sto male

Dove una porta non si chiude mai

E questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud

E noi che stiamo pieni di questo veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud

[Clementino]

‘O core ‘e sti guagliun

Ca fa cchiù doce ‘o sang’ amar’

Chi ver ‘a luce miezz ‘o buio

Quann s’appicc ‘o fuoco amar’

Il cuore di questi ragazzi

Che rende più dolce il sangue amaro

Chi vede la luce in mezzo al buio

Quando si accende il fuoco amaro





[R. H.]

‘O ssaje teng paura ‘e chi s’arrobb’a vita e ‘a venne

E ‘e chi me rice è tutt’appost ma n’è appost niente

Teng paura, e sta paura è figlia r’a tristezz’

Sij me ricisse ca ce tieni forse un ce creress’

Sud, salva sti guagliun

Trovace na cur

Ramm’a soluzione pa’ sciarì ‘ndo buio

Fuje, nun pensà a nisciun’

Si ‘o vói sape’ sta lun’ è sul’fumo e niente cchiù

Sud ca m’scarf’ a notte, quann’o core sbatte e me fa arricurdà

Sud ca regala a voglia a chi già ha perso l’anima e nun po’ vulà

Cont’ chell ca sij (cont’ chell ca sij)

E sto loc’ n’ha poco (e sto loco n’ha poco)

Tu me ‘mpar’a murì (tu me mpar’a murì)

E a turnà n’ata vota (e a turnà n’ata vota) Ngopp ‘a strad’ra mij

Lo sai, ho paura di chi ruba la vita e la vende

Di chi mi dice “è tutto a posto” ma non è a posto niente

Ho paura e questa paura è figlia della tristezza

Se mi dicessi che ci tieni forse non ci crederei

Sud, salva questi ragazzi

Trovaci una cura

Dammi la soluzione per schiarire il buio

Scappa, non pensare a nessuno

Se lo vuoi sapere questa luna è solo fumo e niente più

Sud che mi scaldi di notte, quando il cuore batte e mi fa ricordare

Sud che regala la voglia a chi ha già perso l’anima e non può volare

Conta ciò che sei

E questo posto ne ha poco

Tu mi insegni a morire

E tornare un’altra volta sulla mia strada

[R. H., Clementino]

Puortam’addò te

Arò nun pens’ quann’ stong male

Arò na porta nun se chiure maje

E chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

E nuje ca stamm’chien ‘e stu veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

Portami da te

Dove non penso a niente quando sto male

Dove una porta non si chiude mai

E questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud

E noi che stiamo pieni di questo veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud

[Clementino]

‘O core ‘e sti guagliun

Ca fa cchiù doce ‘o sang’ amar’

Chi ver ‘a luce miezz ‘o buio

Quann s’appicc ‘o fuoco amar’

Il cuore di questi ragazzi

Che rende più dolce il sangue amaro

Chi vede la luce in mezzo al buio

Quando si accende il fuoco amaro





[Clementino, R. H.]

P’a via nun ce stann’ lampiun’

Cammino sul’ ind’o scur’

O fumm’ nasconn’ sta lun’

M’ perd rint’a sti riun’

P’a via nun ce stann’ lampiun’

Cammino sul’ ind’o scur’

O fumm’ nasconn’ sta lun’

M’ perd rint’a sti riun’

Per la strada non ci sono lampioni

Cammino solo nel buio

Il fumo nasconde questa luna

Mi perdo dentro questi rioni

Per la strada non ci sono lampioni

Cammino solo nel buio

Il fumo nasconde questa luna

Mi perdo dentro questi rioni

[R. H., Clementino]

Puortam’ addò te

Arò nun pens’ quann’ stong male

Arò na porta nun se chiure maje

E chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

E nuje ca stamm’ chien ‘e stu veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Chesta è a terra ca nun c’a fa cchiù

E chesta è a terra, maledetto sud

Portami da te

Dove non penso a niente quando sto male

Dove una porta non si chiude mai

E questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud

E noi che stiamo pieni di questo veleno

Tutti nascosti per gli spari in aria

Questa è la terra che non ce la fa più

E questa è la terra, maledetto sud





