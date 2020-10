Leggi il testo di Punto Debole by Mecna feat. Guè Pequeno

In punto Debole, canzone che parla di un amore travagliato, inserita come seconda traccia nell’album Mentre Nessuno Guarda, Corrado Grilli, alias Mecna, collabora con il blasonato collega Guè Pequeno che, come affermato dall’artista, è indubbiamente una delle leggende del rap italiano.

Leggi il testo del gradevole brano, scritto dagli interpreti insieme a Alessandro Cianci e Lvnar, producer piemontese che ha prodotto e co-prodotto gran parte delle 14 tracce facenti parte della quinta era discografica di Corrado, inclusa la canzone in oggetto, una delle più interessanti di questo lavoro, nella quale, come da titolo, una persona assai speciale è il “punto debole” dei protagonisti.

Ricordo che nell’interessantissimo quinto album di Mecna, vi sono altre importanti collaborazioni con artisti del calibro di izi, Frah Quintale, Madame ed Ernia, mentre i singoli al momento estratti sono Ho guardato un’altra, Così forte/Paura di me e Vivere (feat Izi) e Tutto Ok feat. Frah Quintale, quest’ultimo on air dallo stesso giorno della release del disco, negli scaffali dei negozi da venerdì 16 ottobre 2020.

Testo Punto Debole – Mecna & Guè Pequeno

[Intro]

Non è per sempre ma (sempre ma)

Sei la cosa migliore che ho

Ora dimentica (ntica)

Anche se hai già scoperto (yeah) ogni mio punto debole





[1a Strofa]

Cos’hai da fare se non stare con me quando ti porto via?

Gli occhi si nascondono sotto cose non dette come una magia

E lo so bene che la libertà è tutto

Però nessuno mi conosce come chi mi ha rubato la mia

Mentre nessuno guarda

Sono rimasto tra la calma e la totale indifferenza di chi non mi parla

Ah, miri al cuore e mi spari in pancia

Del dolore non c’è più traccia e ballano come fantasmi

Io vado in ansia spesso, ma tu vuoi calmarmi

Non posso cancellare tutti i nostri sbagli

Che ad ogni mia sconfitta sembrano più grandi

Ed ogni sfida è una ferita che si squarcia ancora

E grido a squarciagola come fosse l’ora

Tutto è ancora nostro per un quarto d’ora

Sei il mio punto debole, sei la mia storia

[Rit.]

Non è per sempre ma

Sei la cosa migliore che ho

Ora dimentica

Anche se hai già scoperto ogni mio punto debole

[Post-Rit.]

(Ah, la mia vita è questa, sei l’unica cosa che ora mi interessa)

Debole

(Non sto starci senza, se non va così la sfida è persa)

Debole

(Ogni volta che cadrò, sarà diversa)

Anche se hai già scoperto ogni mio punto debole

[2a Strofa: Guè Pequeno]

(G-U-E)

Baby, la mia vita è un noir tipo Frank Miller

A Sin City mi fanno il voodoo con le spille

Pensi che hai trovato il mio tallone d’Achille

Ma non potrai mirare mai al cuore di un killer

Sono un vinile raro sopra il giradischi (Yeah)

I punti deboli, le bitches, il whisky (Ah-ah)

Ma per te resto astratto, Kandinskij

E vuoi addomesticarmi perché t’impaurisci

Poi mi minacci che mi lasci

A volte, giuro, odio quel che faccio come Agassi

Crudo come il chirashi, ho preferito incassi di Onassis

Al fatto che mi amassi e contassi i miei passi

I miei battiti pazzi per non farmi schiantare tra i palazzi

Che rischio di squagliarmi come hashish (ok)

Tu lo sai, io lo so, sono la cosa peggiore che hai

Tu la migliore che ho, baby (Baby, baby)





[Post-Rit.]

[Rit.]

Sei la cosa migliore che ho

Ora dimentica

Anche se hai già scoperto ogni mio punto debole

[Post-Rit.]

(Ah, la mia vita è questa, sei l’unica cosa che ora mi interessa)

Debole

(Non sto starci senza, se non va così la sfida è persa)

Debole

(Ogni volta che cadrò, sarà diversa)

Anche se hai già scoperto ogni mio punto debole