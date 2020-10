Mecna – Tutto Ok feat. Frah Quintale è il nuovo singolo (testo)

Mecna e Frah Quintale duettano in Tutto Ok, quarto singolo estratto dal quinto album in studio del rapper, Mentre Nessuno Guarda, uscito il 16 ottobre 2020 su Universal Music Italia, a due anni e quattro mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Blue Karaoke.

Dopo Ho guardato un’altra, Così forte/Paura di me e Vivere (feat Izi), singoli che hanno anticipato il rilascio del progetto composto da 14 inediti e altri ospiti del calibro di Ernia, Madame e Gue Pequeno, è il momento di questa gradevole canzone (il testo), impreziosita dalla partecipazione del rapper e cantautore bresciano Francesco Servidei, meglio conosciuto come Frah Quintale.

Dallo dallo stesso giorno della release di questo interessante lavoro, è on air questo pezzo, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Andrea Barbara, alias iamseife, e prodotto da quest’ultimo. Andrea ha anche prodotto la citata Ho guardato un’altra e co-prodotto altre due tracks insieme ad Alessandro Cianci, anche co-autore di alcuni pezzi. Gli altri produttori del disco sono Matisse, Zef e Lvnar, che ha prodotto e co-prodotto 9 delle 14 tracks.

Testo Tutto Ok di Mecna e Frah Quintale

Non c’è niente di speciale in questi tempi

Ogni cosa luccica per sé

È normale che poi ti ci perdi

È una gara per non vincere

E anche se il mondo è fermo quaggiù

Non è l’inferno che pensavi

Nessuno chiama, sei solo tu

Come stai?

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più

Non mi manca più

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più

Non mi manca più

Tutto ok

[Frah Q.]

Tutto ok, quindi stappa del vino

Se anche senza di lei io sto bene

Vado a letto che è quasi mattino

Sembra l’unico modo che ho per sentirmi vivo

È una vita che scappo

L’amore è una trappola e tanto vale pensare ad altro

E non c’ho capito un ca**o ma sfogare la valvola è la sola cosa che mi sta salvando

Perché in tutto c’è un inizio e una fine

Quando arriva però nessuno te lo dice

Meno cinque come nelle cartine

Prima di andare via almeno potevi avvertire

Si, mi potevi avvertire

Ci siamo urlati addosso anche le cose più cattive

Almeno ora ci credo che non sai mentire

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più

Non mi manca più

Tutto okay





[F. Quintale, (Mecna), Insieme]

E anche se il mondo è fermo quaggiù

Ho ancora voglia di ballare (Ho ancora voglia di ballare)

Nessuno chiama, sei solo tu

Come stai?

[Mecna, (Frah Q.), Insieme]

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più

Non mi manca più

Per me è tutto okay (Per me tutto ok)

Non mi manca niente (Non mi manca niente)

Per me è tutto okay (Per me tutto ok)

Non mi manca più

Non mi manca più

Tutto ok