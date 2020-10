Zpa_22 – Tu che parli di te: il testo della canzone

Tu che parli di te è un singolo dell’emergente rapper ZPA_22, uscito il 31 dicembre 2020: leggi il testo del brano, scritto di suo pugno.

Mauro Germondari, aka ZPA22 e talvolta anche ZETA, è un artista classe 2000 nato a Latina e cresciuto a Cisterna di Latina. Entrò nel mondo della musica nel 2010 iniziando a suonare la chitarra, suo primo strumento musicale. La passione per il rap è scoppiata all’età di 14 anni e l’anno successivo iniziò a rappare. Il primo singolo uscì nel 2017. Tra il 1019 e il 2020, il giovane artista laziale ha rilasciato sei singoli, nello specifico La Bella e La Bestia, Black Medusa Versace, Fammi Respirare, Karma&Favole, Corro Dietro al Tempo e la coinvolgente canzone in oggetto, che ha fatto innamorare tantissimi ascoltatori.

Testo Tu che parli di te

Vorrei raccontarti di me

Ma siamo diversi, babe

La tua faccia mi parla

Tu che mi dici che peso ad un’altra

Tu mi hai detto che potevi meritarti di meglio

Che ti ho detto che poteva capitarti di peggio

Delle tue amiche me ne sbatto se non mi reggono

Perché sono diverso da come vogliono loro

Un “ti amo” non dimostra ciò che sono

Sembro finto se non provo quello che mi dici di provare

Non cambio, né cambiamo mai i nostri modi di fare

c’è differenza tra essere capiti e accontentarsi

E’ bello stare insieme pure se siamo diversi

E che mi accetti nonostante sono pieno di complessi

Spiegami, ti prego, come ca*zo ci riesci

Che ho 20 anni, ancora non riesco a capirmi

Di questo gioco siamo i concorrenti

Più una cosa è forte più stringo i denti

Fino a togliermi, toglierti o toglierci i sentimenti

Le emozioni non le spieghi

Sono fuori che ti aspetto acqua e sapone, come stavi ieri

Rimani senza trucco, sei più bella lady

I tuoi ricci coprono i miei occhi fino a farli diventare ciechi

Il fiato sopra al collo mentre giochi

Corri ad ascoltare la tua voce mentre canti le mie canzoni

Il tuo sorriso che mi basta per non sentirci mai da soli

Tu che parli di te, io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere

Tu che parli di te io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere





Me ne fo**o, mica mi di fo**o

Si, ci metto l’affetto

Quello le persone l’hanno perso da un pezzo

Sei bella e non trovo scuse, sono sempre diretto

Lei dice che è brutta ma è bella co’ ogni difetto

Le persone, no, non le cambi, come sono le accetto

Non so quello che prendo ma capisco quando ti ho perso

Vorrei ricomporti pezzo per pezzo

Voleva raccontarmi di lei

Ma siamo diversi

La mia faccia ti parla

Io che ti dico che non penso più ad un’altra

Voleva raccontarmi di lei ma siamo diversi

La mia faccia ti parla

Io che ti dico che non penso più ad un’altra

Tu che parli di te, io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere

Tu che parli di te io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere

Te che mi dici “so’ vera”

Io che m’ammalo ogni sera

Ma tanto, dai, non ti credo

Perché non mi fido di nessuno

Il problema so’ io, mica la gente

Te se vede dall’occhi che stai bene co’ me

L’altri, no, non t’hanno mai dato niente

Ma tanto come fai, fai male, quindi non tornare

Non è stare ma starci

Qui non si tratta di gareggiare ma di partecipare





Yah, yah

Stupida bimba, ce la faccio con le mie stesse forze

A fuoco i sentimenti

Mi analizzo e poi mi faccio forte

I ricordi, no, non se ne vanno

Puoi chiamarli corte

‘Ste pischelle tutte principesse

Ma poi so na massa de migno**e

La voglio in Jordan, in tuta, ma con i tacchi

Quando serve o perdo tutto o vinco niente

Tu che parli di te, io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere

Tu che parli di te io che parlo di me

Prendo confidenza con quello che mi dici te

Siamo sopra una giostra e non sappiamo più come scendere