Mecna e IZI duettano in Vivere: audio e testo della canzone

Mecna e IZI per la prima volta insieme sulle npte di Vivere, singolo rilasciato martedì 8 settembre 2020 insieme all’EP omonimo, al cui interno sono presenti altre tre tracce, che in realtà sono le tre precedenti release Paura Di Me, Così Forte e Ho Guardato Un’Altra, rese disponibili tra giugno e luglio.

Il testo della coinvolgente canzone è stato scritto dagli interpreti, mentre la produzione è opera del lombardo Marco Ferrario, alias Lvnar.

Negli ultimi tempi, il rapper Diego Germini, aka Izi, si è dato a diverse collaborazioni in brani caratterizzati da sonorità e generi differenti, il che dimostra la grande capacità di adattamento di questo artista classe 1995. Il tutto è stato notato anche dal collega e grafico foggiano, il cui stile artistico è completamente diverso da quello di Diego, al quale propose un paio di tracce, ma per quella in oggetto, ben prodotta da Lvnar e annunciata solo poche ore prima del rilascio, lo vedeva perfetto. Ascoltala su:

Testo Vivere – Mecna & IZI

Sai di me, quello che, non ti ho detto

Cosa cerchi da me, non ho tempo

Sono uguale a chi, ogni cosa che ha, la tiene per sé

Non ti ho più scritto ma è colpa mia

I giorni passano, tutti uguali

La vita è un film senza una regia

E noi comparse, siamo dei cani





E non lo so, non ci ho pensato mai

Volevo solamente vivere

Mi chiedono: “Ma da che parte stai?”

Quando volevo solo vivere

Volevo solamente

Fai di te, quello che, vuoi del resto

Se non chiedi qualcosa di meglio

Sono uguale a chi, ogni cosa che ha, la tiene per se

E non lo so, non ci ho pensato mai

Volevo solamente vivere

Mi chiedono: “Ma da che parte stai?”

Quando volevo solo vivere

Volevo solamente vivere

(vivere, volevo solamente vivere, volevo solamente)





[IZI]

Vivere ma vivo pare’

Sono con ‘ste vipere col bitonale

Tutti mi chiedono se IZI sta per ritornare

Come se fossi qualcun altro e me ne vado a male

Viaggio nei ricordi in mezzo al tempo con la mia astronave

I tuoi ricordi sono il centro gravitazionale

Non sono buono a starci dentro, chiedilo a mia madre

Voglio soltanto stare fuori come un criminale

Non capisco come il tempo ci possa cambiare

Casa mia è un incendio, non posso più entrare

Da un solo stipendio con le Camel Light

Lascio il condimento per tutte le sale

Non voglio amarti, né chiavarti mai per cellulare

Voglio beccarti in questo party come un animale

Manco mi hai scritto ma mi devi presentare i tuoi

Perché sennò dopo rischiamo di farli fumare

[IZI]

Non ti ho più scritto ma è colpa mia

I giorni passano, tutti uguali

La vita è un film senza una regia

E noi comparse, siamo dei cani

[Outro: Mecna e IZI]

E non lo so, non ci ho pensato mai

Volevo solamente vivere

Mi chiedono: “Ma da che parte stai?”

Quando volevo solo vivere

Volevo solamente vivere

Volevo solamente vivere

Volevo solamente vivere

Volevo solamente vivere

Volevo solamente