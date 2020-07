MECNA: ascolta “Paura di me” e “Così Forte”

Il rapper pugliese Mecna, vi presenta due nuove canzoni intitolate Paura di me (il testo) e Così Forte (il testo), entrambe disponibili da giovedì 9 luglio 2020 insieme all’EP Paura di me, che racchiude anche il precedente singolo Ho Guardato Un’Altra, uscito a inizio giugno.

Ascolta questi due nuovi brani di Corrado Grilli, alias Mecna: il primo prodotto da Stefano Tognini, aka Zef, con la collaborazione di Marco Ferrario, meglio conosciuto come Lvnar (storico producer di Grilli), che ha anche curato la produzione della seconda traccia.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Davide Petrella, Paura Di Me è in radio dal giorno successivo alla release, in una speciale ed esclusiva versione radiofonica che non verrà rilasciata in digitale. Il brano in questione racconta il viaggio interiore alla scoperta di se stessi: imparare ad essere a proprio agio con la solitudine per poter stare bene con gli altri.

Mecna – Paura di me testo

Forse cerchiamo qualcosa che non c’è

Come gocce di pioggia in mezzo al mare

Tutte le paure mi riportano da te

Ma non ci voglio più pensare

Perché… altre mille scuse ora non valgono

Neanche una promessa

Perché… chi l’ha detto mai che questa vita aspetta, ah-ah

Chissà se è vero

In un secondo tutto può succedere

Non c’è nessuno stasera

Vorrei tornare indietro

Prendo una strada che non so dove mi porta

Mille domande senza neanche una risposta

Sembra strano, ma è come un viaggio e sono solo

Non so dove sei e dove sono

Le tue parole nella testa

Scrivono la nostra canzone maledetta

C’è qualcosa in più

Hai la forza di tirarmi giù

Ma non avere paura di me (Ah)

Ma non avere paura di –

Prendo una strada che non so dove mi porta e la scena si è quasi capovolta

Io che mi giro a guardarti, tu che mi dai corda

Siamo finiti a giurarci che neanche stavolta

Ci perderemo l’umore e l’amaro che hai in bocca

Passo le notti a rigirarmi tra lenzuola come fosse sale

Basta una bugia per poi sentirsi male

Chi cerca il lato positivo in tutto

Pensa che la fine è un punto

Crolla pure il cielo e qui diventa autunno

Sanguino un po’ tipo a metà cottura

Due pesi ed una misura

Bruciano la lingua come spicy tuna

Per questa cosa qui non c’è cura

Non è di me che devi aver paura

Prendo una strada che non so dove mi porta

Mille domande senza neanche una risposta

Sembra strano, ma è come un viaggio e sono solo

Non so dove sei e dove sono

Le tue parole nella testa

Scrivono la nostra canzone maledetta

C’è qualcosa in più

Hai la forza di tirarmi giù

Ma non avere paura di me

Ma non avere paura di me

Ma non aver paura di





Prendo una strada che non so dove mi porta

Mille domande senza neanche una risposta

Sembra strano, ma è come un viaggio e sono solo

Non so dove sei e dove sono

Le tue parole nella testa

Scrivono la nostra canzone maledetta

C’è qualcosa in più

Hai la forza di tirarmi giù

Ma non avere paura di me

Ma non avere paura di me

Ma non avere paura di





Così Forte testo

Ah, cerchi gli altri nei miei occhi quando guardo giù

Perché le cose che facevo non le faccio più

Sono cambiato come quelli che dicevano: “Non cambio”

Però mai stato vago a riguardo

Riguardo noi, poi guardo gli altri, poi di nuovo noi

Stare in equilibro sopra un filo che si spezza prima o poi

Ma se hai paura del vuoto non ti ci metti proprio

E se ti piace prenoto, ma allora metti in moto

Fammi un altro “In bocca al lupo”

Che stasera è un viso che non strucco

E sto da Dio se mai dovessero privarmi di tutto

Provai di tutto, ma senza mai lasciarmi andare

Che il trucco è restare dopo il temporale sull’asfalto asciutto

E ho raccontato quasi disinteressato

Che per me non c’è un traguardo

Se il percorso non è buio e dissestato

E se hai paura del vuoto non ti ci metti proprio

Se vuoi giocare col fuoco

Brucia così forte che non vedo la strada

Neanche ci abbracciamo per il caldo che fa

Torno sempre dove questa storia è iniziata

Non potrai crederci-i, yeah

Eh, ah

Torno a rappare, come se avessi smesso

Torna complesso, ma torna perché senza te non è lo stesso

Per come è messo il panorama, trovarci un senso non mi ripaga

Ma non fa niente raga

Sogni si gonfiano come Big Babol se ci soffi dentro ma non soffi tanto

Quando ci credi però rischi che ci soffi troppo

Scoppiano e ci soffri intanto

Che cerchi invano di staccarli via dal labbro

Vedi, quando mi sveglio lei mi sta accanto a reggermi tutti gli scleri

E mi sussurra i numeri che ho fatto ieri

Gli amici veri sono pochi, con quei pochi ci ho sca*zato daily

Prometto un sorriso nei prossimi mesi

Altri li ho visti andare via con certi bronci

Ma giuro che non ho capito ancora oggi

E sto pensando che a sbagliare siamo goffi

Che non chiediamo scusa, e che ci fingiamo morti





Brucia così forte

Neanche ci abbracciamo più

Torno sempre dove stai

Non potrai crederci

Non potrai crederci

Brucia così forte che non vedo la strada

Neanche ci abbracciamo per il caldo che fa

Torno sempre dove questa storia è iniziata

Non potrai crederci, yeah

Brucia così forte che non vedo la strada

Neanche ci abbracciamo per il caldo che fa

Torno sempre dove questa storia è iniziata

Non potrai crederci, yeah

Yeah, seh, ah

Su questo letto si sta scomodi

Quando ti dicono: “Va tutto bene perché c’è, sta andando tutto a rotoli”

Certi mali non li curi con degli antibiotici

E compriamo un nuovo letto così stiamo in dodici

Yeah, un altro giorno alla finestra

Più tempo per focalizzare ciò che m’interessa

E lo scenario è grigio, non passa il pomeriggio

Non sto pensando al mare, questo non è il mio ufficio

Ah, aspé, oh?

