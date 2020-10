Blanco – Ladro di fiori: ascolta il nuovo singolo (testo)

Leggi il testo di Ladro di fiori, terzo singolo in carriera del giovane cantante bresciano Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, pubblicato il 16 ottobre 2020 su Island Records.

Sulle ali del successo dell’ultima release Notti In Bianco, rilasciato il 23 luglio 2020 l’artista bresciano classe 2003, che esordì poco più di un mese prima con Belladonna (Adieu), pubblicato il precedente 18 giugno, torna alla ribalta con questa contagiosa canzone, scritta a quattro mani con Michele Zocca, artisticamente conosciuto come Michelangelo, suo fedele producer sin dagli esordi.

In barba alla giovanissima età, Riccardo fu notato da Island Records ed è a oggi considerato una tra le più giovani promesse di Universal Music.

Ladro di fiori Blanco Testo

Sono un ladro di fiori

Amo i tuoi colori

E ho rubato a te

In un campo di gigli

Siamo tornati bimbi

E tu hai scelto me

Blanchito bebe

Michelangelo

Mettimi le ali, hh

Il suo rossetto, uhuhuh

La rende più–u-u, uhuhuh

Donna

Di quanto già lo è, è, è, è

Hai detto “no, no, no, no, no, no

Resta qui ancora mezz’ora”

Ho detto: “no, no, non sono da brivido sulla schiena

Una notte intera

Una luna piena

Un’altra cantilena

Un assolo per te





Restiamo qui, dai

Ora che è tardi e non vai

Un mazzo di rose se fai

Come da prassi

Devi solo ascoltarmi, yah

E arriviamo all’alba

Che si colora l’aria

E guardiamoci in faccia!

E… vorrei

Avere i tuoi occhi per vedere chi sono… davvero

Vorrei…

Che chiudessi gli occhi per sentire chi sono… davverooo!

Davvero, davvero, davvero

Volevo pa-partire senza pa-passare da te

L’ultimo fiore nella tua cassetta

L’ultimo ricordo di me sarà su una bolletta

Sì, so che non è un granché, andavo di fretta

Hai detto “no, no, no, no, no, no

Resta qui ancora mezz’ora”

Ho detto: “no, no, non sono da brivido sulla schiena

Una notte intera

Una luna piena

Un’altra cantilena

Un assolo per te





Restiamo qui, dai

E arriviamo all’alba

Che si colora l’aria

E guardiamoci in faccia!

E… vorrei

Avere i tuoi occhi per vedere chi sono… davvero

Vorrei…

Che chiudessi gli occhi per sentire chi sono… davverooo!

Davvero, davvero, davvero, uoooh

Un ladro di fiori

Amo i tuoi colori

E ho rubato a te

In un campo di gigli

Siamo tornati bimbi

E tu hai scelto me