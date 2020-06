Ascolta “Ho guardato un’altra”, nuovo singolo di Mecna

Ho Guardato Un’Altra è il nuovo singolo del rapper e grafico foggiano Mecna, rilasciato il 4 giugno 2020 per Virgin Records / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio della nuova canzone di Corrado Grilli, aka Mecna, scritta di suo pugno e composta da Iamseife, al secolo Andrea Barbara.

L’annuncio il giorno precedente alla release tramite un video teaser di 46 secondi condiviso su Instagram, che mostra una ragazza seduta a un tavolo che ascolta il messaggio di Corrado che recita: “ciao sono io, volevo dirti che sto bene, tutto ok. Scusa eh ma, mi sono preso un po’ di tempo, ho pensato un po’ a me, ho fatto le mie cose, tanto c’erano gli altri a tenerti compagnia. E tu? E tu che dici? Non vedevi l’ora che arrivasse questo momento? Oppure… cioè… ti sono mancato per un po’?“. Alle ore 20:00 dello stesso giorno, il singolo è inoltre stato suonato in anteprima su TRX Radio.

Testo Ho guardato un’altra di Mecna

Download su: Amazon – iTunes

Strade vuote, pelle d’oca

Quando tornerò in città (città)

In questo cocktail ci si affoga

I problemi e la realtà

Mi ricorderò che è più facile salutarsi bene

Sul mio passaporto ho due pagine senza un viaggio insieme, yeah (yeah)





Ed ho guardato un’altra stasera

Ma ti sono mancato almeno un po’?

Mi hai mandato un messaggio e diceva:

“Non guardare nessuno

Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”

Stare insieme è come droga

Ma non vedersi è quasi okay (okay)

Tu a Parigi per la moda

Io giù in Puglia con i miei

Mi ricorderò che è più facile non volersi bene

Sul mio passaporto ho due pagine senza un viaggio insieme, yeah

Ed ho guardato un’altra stasera

Ma ti sono mancato almeno un po’?

Mi hai mandato un messaggio e diceva:

“Non guardare nessuno

Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”

“Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”





Ascolta su: