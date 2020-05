Psicologi ft. Madame – FCK U: audio e testo del nuovo singolo

FCK U è un singolo degli Psicologi e della rapper Madame, nel quale si parla della rottura di una storia d’amore, di una relazione finita molto male. Il brano è stato rilasciato il 29 maggio 2020 per Bomba Dischi.

La gradevole canzone è stata scritta dagli interpreti e composta e prodotta da Drast & Daniele Razzicchia. Il brano arriva a oltre un mese e mezzo di distanza dall’ultima release Generazione, a sua volta preceduto da Sto Bene, pubblicato a fine febbraio.

Dal canto suo, Madame è stata molto attiva in questo 2020, rilasciando Baby e Sentimi, ma ha anche preso parte ai remix di Andromeda di Elodie e insieme a Dani Faiv al singolo di Don Joe, Spaccato.

Psicologi – FCK U testo

[Drast]

Il cielo non è più blu, blu, blu

Da quando sei arrivata tu, tu, tu

Andrai a dire agli amici tuoi

Che non va più tra di noi

Prima ero in love, ora fuck you, you, you

Prima ero in love, ora fuck you





[Lil Kaneki]

Il mio cuore prima diceva di sì

Ora è distrutto dai “no”, ma “come butta, zi'”?

Metto anima sui beat

Faccio il fuoco cardiovascolare (cardiovascolare)

E come fa-a-ai senza di no-o-oi?

Ma come ma-a-ai l’hai detto ai tuo-o-oi? Uoh

Esco pe’ ‘sta strada, ma niente m’ha tolto

L’amo perché mi ama e non mi chiama “stronxo”

Nei tuoi occhi vedo odio, nel tuo cuore sento amore

E questo è l’unico motivo se mi sento a posto

Mi sento a posto

In realtà mi sento a pezzi, pezzi di vetro

Non chiamarmi mai più “bugiardo”

Se sono sempre stato l’unico vero

[Drast]

Il cielo non è più blu, blu, blu

Da quando sei arrivata tu, tu, tu

Andrai a dire agli amici tuoi

Che non va più tra di noi

Prima ero in love, ora fuck you, you, you

Prima ero in love, ora fuck you

(Prima ero in love, ora fuck you)

Da quando sei arrivata tu

(Da quando sei arrivata tu)

Ora il cielo non è più blu

(Ora il cielo non è più blu)

Prima ero in love, ora fuck you

(Prima ero in love, ora fuck you)

Prima ero in love, ora fuck

[Madame]

Il cielo non è più blu, blu, blu

Mamma, quanto ridevamo fuori dal Nu?

Come hai fatto a darmi della falsa quando tu, ah

Ti sei preso tutto senza restituirlo? Ah

Che mal di pancia, ah, ah

Mi viene l’ansia, ah, ah

Vomito e basta, mi sgomito in stanza

Cenere sopra i cuscini di paglia

Passa la birra

Ho un’amica che strilla

La faccio zitta, la lascio finire

Tiro una freccia, amor, spero ti arrivi

[Drast & Madame, entrambi]

Il cielo non è più blu, blu, blu

Da quando sei arrivata tu, tu, tu

Andrai a dire agli amici tuoi

Che non va più tra di noi

Prima ero in love, ora fuck you, you, you

Prima ero in love, ora fuck you (you, you, you)

(Prima ero in love, ora fuck you)

Da quando sei arrivata tu (Tu, tu, tu)

(Da quando sei arrivata tu)

Ora il cielo non è più blu (Blu, blu, blu)

(Ora il cielo non è più blu)

Prima ero in love, ora fuck you (You, you, you)

(Prima ero in love, ora fuck you)

Prima ero in love, ora fuck (You You You You You)





