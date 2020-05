Ascolta “Mi Dispiace Tanto” di Luna Melis & Valerio Mazzei

Testo Mi Dispiace Tanto Valerio Mazzei e Luna Melis

[Intro]

Non può andare bene tutti i giorni

sono stanca adesso chiudo gli occhi che

se li tengo aperti faccio solo brutti sogni, eh-eh

[Strofa 1]

Ed è sottile la linea che mi separa da essere come nessuna, da essere solo nessuna

e per proteggermi mi avevi costruito un altro mondo su misura che ora mi fa più paura

e volevamo solo superarci come supereroi

i miei problemi non sono meno importanti dei tuoi

i cani in gabbia mi sembrano più felici di noi

puoi dire quello che vuoi ma

[Pre-Ritornello]

Lo capisco da come mi guardi

ora che ho messo la tua felpa e le tue scarpe grandi

[Ritornello 1]

E mi dispiace tanto

perché il mio sorriso è più stretto di un taglio

ed è da troppo tempo che per farti ridere

mi strappo la felicità dal corpo ogni volta che parlo

e poi divento triste, si, triste come un pagliaccio

[Strofa 2: Valerio]

Ogni parola è una pistola senza la sicura

a forza di urlare ora sei diventata muta

quando ti guardi allo specchio vedi una sconosciuta, seh

che ha il cuore in gola da anni ma non lo sputa

abbiamo la stessa faccia della paura

di chi si odia davvero ma si saluta

tu che per me eri tutto, si, come nessuna

è andato tutto storto e tu resti solo nessuna





[Pre-Ritornello: Valerio M.]

Adesso che ti guardo

con addosso la mia felpa ma in braccio ad un altro

[Ritornello 2]

E mi dispiace tanto

perché il mio sorriso è più stretto di un taglio

ed è da troppo tempo che per farti ridere

mi strappo la felicità dal corpo ogni volta che parlo

e poi divento triste, si, triste come un pagliaccio

con un sorriso più stretto di un taglio

infondo mi dispiace che siamo finiti così in basso

se non so farti ridere magari piango

così mi cola il trucco e ti sembro un pagliaccio (pagliaccio)

[Ritornello 1: Luna e Valerio]

E mi dispiace tanto

perché il mio sorriso è più stretto di un taglio

ed è da troppo tempo che per farti ridere

mi strappo la felicità dal corpo ogni volta che parlo

e poi divento triste, si, triste come un pagliaccio

[Conclusione]

Con un sorriso più stretto di un taglio

infondo mi dispiace che siamo finiti così in basso

se non so farti ridere magari piango

così mi cola il trucco e ti sembro un pagliaccio





Mi Dispiace Tanto Audio





Informazioni sulla canzone Mi Dispiace Tanto di Luna & Valerio Mazzei – Il significato

Mi Dispiace Tanto è il nuovo singolo della cantante e rapper Luna Melis, con la collaborazione del celebre e giovanissimo tiktoker romano, da qualche tempo anche cantante, Valerio Mazzei, rilasciato venerdì 29 maggio 2020 per RCA Records / Sony Music Italy.

Scritta da Jacopo Angelo Ettorre e composta da Marco Zangirolami, Gabriel Rossi e Massimiliano Dagani, aka Big Fish, che ha anche curato la produzione, si tratta di una intima ballata dalle atmosfere inedite per la giovane rapper di origine sarde classe 2002, ex protagonista di X Factor 2018, che si discosta dalle precedenti release di carattere urban.

Mi Dispiace Tanto è una canzone interessante, intensa e malinconica, che parla di quanto sia complicato far fronte alla fine di importante una love story, per la quale si è dedicato tempo ed energia, mettendo spesse volte la felicità del partner davanti alla propria.