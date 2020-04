Madame – Sentimi: testo, audio e significato della canzone

Sentimi è un singolo scritto e interpretato dalla rapper Madame, rilasciato venerdì 24 aprile 2020 per Sugarmusic: il testo, l’audio e il significato di questo pezzo, prodotto dal piemontese Francesco “Phra” Barbaglia, in arte Crookers.

La vicentina Francesca Calearo, artisticamente conosciuta come Madame, torna alla ribalta con questa contagiosa canzone, che arriva dopo il grande successo di Baby e dopo il remix di Andromeda di Elodie Di Patrizi, che ha scelto proprio lei per proporre due nuovissime versioni del coinvolgente brano presentato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Se nel precedente singolo parlava di due incontri (uno andato male e l’altro bene) con la stessa persona, qui esprime il forte desiderio di stare insieme a una persona che le piace non poco, manifestando anche tutte le sue insicurezze.

Sarà il suo ennesimo grande successo? A giudicare dalle reaction dei sempre più numerosi fan, direi di si, perché ascoltando questo brano, i supporters della rapper sono in totale visibilio e stanno già riservando tantissime parole di apprezzamento a questa nuova release e a questa giovanissima artista, che difficilmente sbaglia un colpo.

Madame Sentimi Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Introduzione]

(Eh-eh-ah

Siedi e sentimi)





[Rit.]

Siedi e sentimi

Stammi accanto finché posso toccarti

Taci e stenditi

Dormirò sulle tue mani calde

Se ti senti

Male, prova pure a parlarne

Se ti inventi

Cose a caso, non so come aiutare

[Str. 1]

Quando ci vedremo non saprò come vestirmi

Metterò a soqquadro l’intero armadio

Solo per un “sei cosi bella”

Ma sarà abbastanza per te?

Mi videochiami e forse ti intristisce

Farmi i complimenti e non vedermi arrossire

Scivolerei tra le tue mani lisce

Almeno fino a che non riusciamo a dormire

Mi racconti una favola così dormo

Mi addormento con te come sottofondo

Vorrei solo del profumo del sudore del tuo corpo

Come stampo sulla felpa della Volcom che poi ti regalerò

[Rit.]

Siedi e sentimi

Stammi accanto finché posso toccarti

Taci e stenditi

Dormirò sulle tue mani calde

Se ti senti

Male, prova pure a parlarne

Se ti inventi

Cose a caso, non so come aiutare

[Str. 2]

Ti chiedo tue news (Please)

Mi mandi tuoi nudes (Wow)

Non so cosa dire

Ma dimmi di più

Brindo alla mia

Brindo alla tua

Dimmi davvero che ti manco anch’io

Bevi alla mia

Bevo alla tua

Sono già ubriaca da un quarto d’ora





[Rit.]

Siedi e sentimi

Stammi accanto finché posso toccarti

Taci e stenditi

Dormirò sulle tue mani calde

Se ti senti

Male, prova pure a parlarne

Se ti inventi

Cose a caso, non so come aiutare





Ascolta su:

Il significato della canzone Sentimi

La canzone parla dell’immensa voglia di passare intimi momenti insieme all’uomo di cui è quantomeno invaghita. Dopo che Bias gli ha inviato la base, l’artista ha scritto il ritornello ma giacché si era innamorata di questo pezzo, ha successivamente scritto le strofe, il tutto mentre era ubriaca. Infine ha inviato il testo a Crookers che con il suo tocco magico l’ha ultimato.