Psicologi – Sto Bene: audio e testo del nuovo singolo

Gli Psicologi, duo emo-pop rap formato da Drast e Lil Kaneki, sono felici nel singolo Sto Bene, rilasciato il 28 febbraio 2020 via Bomba Dischi.

Il testo e l’audio della gradevole canzone, scritta da Alessio Aresu (Lil Kaneki), Marco De Cesaris (Drast) Benhamin Ventura e Davide Pavanello, in arte DADE, che ha anche curato la produzione.

Si sa, l’amore, le donne, possono fare quest’effetto, possono donare felicità, così il duo canta di stare bene grazie alle rispettive fidanzate, per le quali riuscirebbero pure a smettere di fumare. Le artefici di questa felicità dovrebbero essere Ludovica Ramires (fidanzata di Marco) e Giovanna Calogero (compagna di Alessio).

Psicologi – Sto Bene testo

[Drast]

Ho un treno che parte, vado a quel paese

Per fare amicizia parlo bene l’inglese

Mi dicevi: “Marco, dai basta con le offese”

Credo le tue amiche se la siano un po’ presa

E casa tua mi sembra un po’ una gabbia di matti

Con tuo fratello strafatto che mette a tavola i piatti

Tuo padre ha capito bene che cosa vorrei farti

Ha tolto apposta dalla porta le chiavi e mi ha sbattuto fuori a calci





Ti ho conosciuta che eri solo una normie

Non dormivi mai e facevi canne enormi

Sai che se non dormi, non farai mai sogni

Ti scrivo bei messaggi, ma leggi e non rispondi

Ti ho portata a Parigi e mi sembravi felice finalmente, ma

Per te è un’impresa essere riconoscente, ah

Ti ho preso anche un nuovo paio di scarpe

Sappi che non mi piacciono neanche

[Psicologi]

Ma sai che sei la ragione per cui sto bene finalmente, sto bene finalmente

Per te potrei non fumar’ più sigarette

Smettere di darla vinta a tutte le insicurezze

E sai che se se avrò dei soldi viaggeremo ed andremo dove vuoi, basta stare con te

Con te che sei la ragione per cui sto bene finalmente, sto bene finalmente

Lo sai, lo sai

Che sto bene finalmente, sto bene finalmente

Lo sai, lo sai

Che sto bene finalmente

Sto bene, sto bene, sto bene

[Lil Kaneki]

Com’è bello restare vicini

Quant’è brutto vederci lontano

Sorridiamo come dei bambini

Non mi chiami e mi sento strano

Abbiamo visto le piante crescere

Abbiamo visto le nuvole piangere

Ho visto mio padre in carcere

Ci siamo fatti male senza tattiche

Oh ca**o, ma come stiamo?

Se penso alle mie ex mi sento strano

O avevano qualcosa di bianco nel naso

E lo dico perché sei diversa, mica a caso

Cerco un po’ di tutto, quando tutto manca

E sono un po’ distrutto, fumo nella stanza

Tra un attacco d’ansia scrivi e arrivi al punto

Nel momento giusto, però

Spaccherò la faccia al tuo ex quando si ripresenterà

Piangi come un coccodrillo, ogni tanto grido, ma





[Psicologi]

Ma sai che sei la ragione per cui sto bene finalmente, sto bene finalmente

Per te potrei non fumar’ più sigarette

Smettere di darla vinta a tutte le insicurezze

E sai che se se avrò dei soldi viaggeremo ed andremo dove vuoi, basta stare con te

Con te che sei la ragione per cui sto bene finalmente, sto bene finalmente

Lo sai, lo sai

Che sto bene finalmente, sto bene finalmente

Lo sai, lo sai

Che sto bene finalmente

Sto bene, sto bene, sto bene





