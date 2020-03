Madame – ​Baby: audio, testo e significato del singolo

Rilasciato il 28 febbraio 2020 via Sugarmusic, Baby è un singolo della giovane rapper vicentina Francesca Calearo, in arte Madame, prodotto dal duo composto da Crookers e Nic Sarno.

Il testo, l’audio e il significato della nuova e bella canzone, la prima pubblicata nel 2020, naturale proseguimento della hit 17. Il contagioso brano, arriva dopo il grande e ancora attuale successo di Sciccherie.

In questo pezzo caratterizzato da sonorità marcatamente pop e nel quale fa come sua consuetudine uso di metafore, l’artista parla di due incontri con l’amante e del suo sentirsi un pesce fuor d’acqua in ambienti ed abiti eleganti o eccessivamente sexy.

Madame ​Baby Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Rit.]

Baby, che ne so? Non chiedere (Non chiedere)

Mhm, baby, stop, ma che fai? (Ma che fai?)

Non che vedi che non sto? Voglio aria (Na-na)

Mhm-baby, mhm-baby, mhm-baby, oh





[Str. 1]

Uscita di casa tua

La solita sigaretta

Ne ho fumata solo mezza

L’ho lasciata per terra

Non l’ho buttata nel tombino come al solito

Così ricordi di me

Con un filo di rossetto sul filtrino come a dirti che

Avevo voglia, ma m’hai rotto il ca-

Il tuo solito monologo in camera

Seguito da una sviolinata

Solo perché ti ho guardato male

E hai paura che “puff”

Io svanisca nel nulla

E mi chiedi se resto

E mi chiedi: “Mi ami?”

[Rit.]

Baby, che ne so? Non chiedere (Non chiedere)

Mhm, baby, stop, ma che fai? (Ma che fai?)

Non che vedi che non sto? Voglio aria (Na-na-na)

Mhm-baby, mhm-baby, mhm-baby, oh

[Str. 2]

Mi pesti i piedi sotto al tavolo se rido forte

Come a dire: “Ti stanno fissando in tanti”

Lasciami fare la donna meno pop

Ho tempo per rovinarmi i piedi con i tacchi

E patti chiari

Sono fuori a fare affari

Le minigonne le lascio alla Ferrari [Nota: in campo automobilistico, le bande laterali o “minigonne”, sono un componente estetico e aerodinamico delle carrozzerie. Quando dice di lasciare le minigonne alla Ferrari, intende dire che predilige non indossare abiti particolarmente rivelatori.]

Ah, baby, in fondo mi manchi

Perché da te la TV è grande

Il sofa è largo

Il letto profuma di buono

Baby, in fondo mi manchi

Lascio un’altra sigaretta

Senza filo di rossetto

Perché non m’hai fatto domande

[Rit.] (x2)

Baby, che ne so? Non chiedere (Non chiedere)

Mhm, baby, stop, ma che fai? (Ma che fai?)

Non che vedi che non sto? Voglio aria (Na-na-na)

Mhm-baby, mhm-baby, mhm-baby, oh









Ascolta su:

Il significato della canzone Baby

Nelle due strofe che compongono la canzone, si parla di due incontri galanti avuti con lo stesso partner: nel primo vengono messe in evidenza tutte le insicurezze del suo amante, che le chiede insistentemente se lo ami e questo è controproducente perché fa si che lei scappi via senza nemmeno avuto modo di sfiorarlo e nonostante avrebbe avuto voglia di farlo. Nel ritornello, l’artista classe 2002 risponde infatti alle insistenti domande del suo partner, generate dal timore che lo possa abbandonare oppure che non lo ami. Nel secondo incontro le cose vanno invece meglio, in quanto egli mette da parte tutte le sue insicurezze, non si perde nelle chiacchiere e si gode il momento.