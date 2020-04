Elodie: i due remix di Andromeda feat. Madame prodotti da Dardust e Merk & Kremont (audio e testo)

Andromeda, singolo di Elodie Di Patrizi, dal 9 aprile 2020 è disponibile in due remix con la collaborazione di Madam e la produzione di Merk & Kremont e BB Team (testo) e Dardust (testo).

Ascolta le due nuove versioni del brano sanremese, certificato disco d’oro e tra i più trasmessi dalle emittenti radiofoniche, entrambe racchiuse in un EP che facente parte di un progetto ideato da Island Records e denominato Island Presents, nato al fine di regalare musica inedita in questo difficile periodo. Dal 6 aprile, ogni giorno e per un mese, la label e gli artisti facenti parte, proporrà inediti, rarità e contenuti mai resi disponibili prima.

Per questi remix, caratterizzati da sonorità internazionali frutto delle abilità di questi importanti producers, l’etichetta ha assoldato la vicentina Francesca Calearo, in arte Madame, tra le più promettenti artiste della scena urban italiana. Entrambi sono anche stati aggiunti all’edizione digitale di This Is Elodie, terzo album in studio della cantante romana, pubblicato il 31 gennaio in digitale e una settimana più tardi nella versione fisica.

Andromeda Remix testo (prodotto da Merk & Kremont e BB Team)

(Ah)

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine (Ah)

Andro—, Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine

Andro— (Ah)

Dici sono una grande stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante, tu non lo sai

Non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta, cento volte, chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile, ma perché?

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

(Ah)

Andro—, Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine

Andro— (Ah)

[Madame]

Di cosa ti sei innamorato

Della mia statua di marmo?

Guardala al punto di pietrificarti

La trovi sul fondo del mare

Se vuoi, salvami che

Le mie guance si sciolgono con le mie lacrime

Guarda che hai fatto, eh

Sono umana solo quando piango

Ma tu distogli lo sguardo, ah

Come se fossi bugiarda, ma

Sono soltanto me stessa

Senza sembrare altro

Mi amavi tanto e ora

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine (Ah)

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

[Post-Ritornello: Elodie & Madame]

(Ah)

Andro—, Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Andro— (Ah), Andro—

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine (Ah)

Andro— (Ah, Andromeda, Andromeda), Andro—

Andro— (Ah, Andromeda, Andromeda), Andro—

Andro— (Ah, Andromeda, Andromeda), Andro—





Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine

Andro— (Ah)

Andromeda RMX testo (prod. da Dardust)

[Insieme]

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

[Elod.]

Dici sono una grande stron*a che non ci sa fare

Una donna poco elegante, tu non lo sai

Non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

[Elod.]

Una volta, 100 volte, chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile, ma perché?

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

(Ah) Non sai cosa dire, se litighiamo è la fine

[Insieme]

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

[Madame]

(Ah)

Di cosa ti sei innamorato?

Della mia statua di marmo?

Guardala al punto di pietrificarti

La trovi sul fondo del mare

Se vuoi, salvami che

Le mie guance si sciolgono con le mie lacrime

Guarda che hai fatto, eh

Sono umana solo quando piango

Ma tu distogli lo sguardo, ah

Come se fossi bugiarda, ma

Sono soltanto me stessa

Senza sembrare altro

Mi amavi tanto e ora

[Elod.]

Non sai cosa dire, se litighiamo è la fine





[Insieme]

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

[Elod.]

Non sarai mio marito, mio marito, no

Me ne vado a Paris, vado a Paris, però

Ti prego, giurami, tu giurami che non

Mi dirai: “Mon ami, mon ami”, ti prego (Ah)

[Insieme]

La mia fragilità

È la catena che ho dentro, ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

[Elod.]

(Ah)

Non sai cosa dire, se litighiamo, è la fine





