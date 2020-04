Psicologi – Generazione: ascolta il singolo (testo)

Rilasciato il 10 aprile 2020 via Bomba Dischi / Universal Music Italia, Generazione è un singolo degli Psicologi che sarà incluso nel debut album di prossima uscita.

Leggi il testo e ascolta questa canzone, scritta dal duo composto da Drast e Lil Kaneki insieme a Daniele Mungai e Daniele Dezi, meglio conosciuti come Frenetik & Orang3, che hanno anche curato la produzione.

L’annuncio di questo pezzo, che arriva dopo Sto Bene, rilasciato lo scorso 28 febbraio, sui social network attraverso il videogioco PSICOLOGI: Escape from Today.

Generazione – Psicologi – testo

[Drast]

Sto lontano da situazioni pericolose

Perché qualche amico ha dei problemi con le droghe

Sto lontano dalle stronxe e dalle paranoie

Entrambe fanno male e vivono del mio dolore

La prima volta che mi sono divertito ad una festa

Arrivarono i poliziotti e noi ci nascondemmo

La prima volta che l’ho fatto ero fuori di testa

Anche se la seconda era duemila volte meglio

E mi dispiace ma non mi va di fare

Un lavoro di merxa e la vostra vita normale

A me piace bere, viaggiare e fumare

A voi piacciono i soldi e fanno molto più male





[Drast]

Mi hanno detto che

Le persone migliori rimangono da sole

Che non posso più fare sempre come mi pare

Che il problema in Italia è la mia generazione

Mi hanno detto che

Le persone come me rendono il mondo peggiore

Non resta che guardare questo mondo che cade

Ma noi abbiamo l’amore e loro hanno le pistole

[Lil Kaneki]

Luci al neon fanno male e questo lo so

Mi hai lasciato dentro al letto insieme ai tuoi no

Ho visto madri piangere solo per i loro figli

Sentimenti versan lacrime dentro ai navigli

Azioni sbagliate che non pagherò mai

I miei amici per strada, tu dove caxxo stai?

Ho l’ansia sai, il mio cervello nun se rilassa mai

Figlio di nessuno con la faccia che è piena di guai

Fanxulo ‘ste guardie, fanxulo a ‘sti sbagli

Volevo solo dettagli, volevo solo parlarti

Mancarci, senza baciarci

Baciarci, senza mancarci

Il mio amico è a un processo, se finisce in arresto

Bevo fino al decesso e non mi sento me stesso

E per questo… ti cerco e poi mi detesto

E come un tossico c’ho freddo

[Drast]

Mi hanno detto che

Le persone migliori rimangono da sole

Che non posso più fare sempre come mi pare

Che il problema in Italia è la mia generazione

Mi hanno detto che

Le persone come me rendono il mondo peggiore

Non resta che guardare questo mondo che cade

Ma noi abbiamo l’amore e loro hanno le pistole





[Drast]

Mi hanno detto che

Le persone migliori rimangono da sole

Che non posso più fare sempre come mi pare

Che il problema in Italia è la mia generazione

Mi hanno detto che

Le persone come me rendono il mondo peggiore

Non resta che guardare questo mondo che cade

Ma noi abbiamo l’amore e loro hanno le pistole





