Don Joe, Madame, Dani Faiv – Spaccato: ascolta la nuova canzone (testo)

Per il singolo Spaccato, il produttore milanese Luigi Florio, meglio conosciuto come Don Joe, ha scelto le voci di Madame e Dani Faiv. Il brano è stato rilasciato il 14 maggio 2020 per RCA Records & Sony Music Italy.

Leggi il testo e ascolta la nuova gradevole canzone, scritta e interpretata dalla giovanissima rapper veneta Francesca Calearo, artisticamente conosciuta come Madame, e dal collega ligure Daniele Ceccaroni, aka Dani Faiv.

Questa produzione arriva dopo i successi di Cos’è l’amore feat. Ketama126, Franco126 e dei due singoli natalizi Jingle Bell Trap Versione 1 (con Giuliano Palma & Enzo Dong feat. Boro Boro) e Jingle Bell Trap Versione 2 (con Giuliano Palma, Vago & Astol), ma nel mezzo, il producer classe 1975 ha anche prodotto tre singoli non suoi, vale a dire Sangue e Adrenalina di Giuliano Palma, Fulmini dei Canova e il recentissimo Algoritmo di Willie Peyote.

Testo Spaccato — Madame • Dani Faiv

[Introduzione]

Yeah

Do-Do-Do-Do-Don Joe

[1a Strofa: Mad.]

Mi do la carica giusta

Mentre il mio frate’ l’aggiusta

Cuore che sembra una giostra

Il cuore che sembra una giungla

Fammi restare da sola

Portati con te la busta

Se vieni sotto casa mia

Non c’hai l’aria da pusher

Senti sto flow come spacca

Rido, ti ho visto la faccia

Sei un influencer del caxxo

Non ti chiamare più “rapper”

Chiamami Rubber, ti allungo il dito

Bello il tuo fascino, faccia pulita

Faccio una fascia di bianca candida

Non sei acqua e sapone, ma condita

Baby, baby boomer, sì, mi stai sul caxxo

Non fumo più, quindi te la passo

Le pare, mi pare mi parlino

Le chiudo dentro al materasso

Ti chiudo nel cell come un ex ex

Hai finito il porno per XXX?

Faccio: “Ciak”, ti giri, reflex

E tra un paio d’anni tu dove sei? Boh





[Pre-Rit.: Mad.] [4x]

Nella mia testa, frate’, mille paranoie

[Rit.: Mad.]

Col tuo booty, baby, lui ti dice che hai spaccato

Hai fatto body building, fra’, lei fa: “Spaccato”

Non esco coi tuoi bullshit, non hanno spaccato

E solo Dani e Mada sanno se hai spaccato

Col tuo booty, baby, lui ti dice che hai spaccato

Hai fatto body building, fra’, lei fa: “Spaccato”

E dentro piove forte, fuori sei spaccato

Se prima ero un po’ in forse, ora so che hai spaccato

[2a Strofa: Dani F.]

Ne ho fatta una da 6 g., sì, e sono spaccato

L’ho passata ad un mio amico e l’occhio si è staccato

Col rap sei come questo fumo, sei spacciato

Adesso sto pacato perché sto placcato, na-na-na-na-na-na

Lei prova a rincorrermi

Con l’acqua ti affoghi, sì

Vogliono fottermi (Yeah)

Fra’, hanno le unghie, ma io sono Wolverine

Oh, mio Dio, perdonarmi

Se non ti credo, ma credo ai disordini

Più gente che subirà sempre

Mentre altri daran sempre gli ordini

Piuttosto mi spacco per fare il serio

Perché tanto non serve il veleno e il siero

Io che sono diverso se dico o faccio

Perché non voglio spine nel mio sentiero

Ho sempre più fame

Me lo leggi negli occhi

Bagaglio culturale

Sì, ho l’arte in un trolley

[Pre-Rit.: Mad. con Dani F.] [4x]

Nella mia testa, frate’, mille paranoie

[Rit.: Mad. con Dani F.]

Col tuo booty, baby, lui ti dice che hai spaccato

Hai fatto body building, fra’, lei fa: “Spaccato”

Non esco coi tuoi bullshit, non hanno spaccato

E solo Dani e Mada sanno se hai spaccato

Col tuo booty, baby, lui ti dice che hai spaccato

Hai fatto body building, fra’, lei fa: “Spaccato”

E dentro piove forte, fuori stai spaccato

Se prima ero un po’ in forse, ora so che hai spaccato





