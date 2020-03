Francesco Bianconi – Il bene: audio e testo del primo singolo solista

Rilasciato il 13 marzo 2020 via Ponderosa Music Records, Il Bene è un singolo di Francesco Bianconi, il primo solista del frontman del gruppo toscano Baustelle, che anticipa il futuro disco d’esordio, in uscita nella primavera del 2020. Il testo e l’audio.

Il cantautore non sapeva se farla uscire oppure no, visto il bruttissimo periodo che un po’ tutti stiamo attraversando, ma alla fine ha stabilito che sarebbe stato giusto rilasciare questa interessante canzone sulla fede, sulla voglia di cambiare, sulla necessità di “portare il fuoco” mentre tutto crolla (come diceva un famoso scrittore), una delle prime scritte per il disco, basti pensare che è datata 15 ottobre 2018.

Prodotta da Amedeo Pace, il bene anticipa questo atteso progetto “fatto con cura, fatica, passione, sincerità”, sul quale l’artista sta lavorando da oltre un anno. “Questo disco sono io senza filtri per la prima volta da quando faccio questo mestiere” F. Bianconi.

Francesco Bianconi Il bene testo

Non è tempo di cantare

Alterare la realtà

Però anche Schopenhauer

Scrisse di felicità

I paraggi della morte

I condoni e le amnistie

Mi hanno spinto a disprezzare

Troppe cose intorno a me





E tracanno una birretta presa…. nel bazar indiano

Mentre penso a quanto inutile

Sia diventato parlare ancora di umana comunità

E allora andiamo via

E poi gridiamolo a qualcuno

Che staremo sempre insieme

E allora andiamo via

E non lo dire mai a nessuno

Che quest’uomo cerca il bene

Le lezioni, l’immondizia

L’ora di Filosofia

Mi hanno reso con gli anni un nichilista

Come tutti gli altri ormai

Ma ogni agricoltore

Dato il tragico disboscamento della Russia

Ha il dovere di piantare almeno un albero

E curarlo con la fede, la conoscenza e la verità





E allora andiamo via

E poi gridiamolo a qualcuno

Che staremo sempre insieme

Amore andiamo via

E non lo dire mai a nessuno

Che quest’uomo cerca il bene

Lasciamoci indietro tutta questa mer*a

E poi scriviamolo sul muro, che staremo sempre insieme

E dillo a chi ti pare

E non lo dire mai a nessuno

Che Francesco cerca il bene





