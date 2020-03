Nitro – GarbAge: info e titoli delle canzoni nel nuovo album

GarbAge è il quarto album in studio del rapper Nicola Albera, in arte Nitro, uscito il 6 marzo 2020 via Artista, a poco più di due anni di distanza dall’ultima fatica discografica No Comment, che esordì al primo posto nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. titoli delle canzoni, i featuring e i produttori.

La cosa particolare è che nessuna delle quattordici tracce inedite che compongono l’album, che segna la prima uscita firmata Artista, etichetta di Sony Music artisticamente diretta da Ignazio Pisano, ne ha anticipato la release, il che è decisamente insolito.

Versioni in vendita

Il progetto del rapper classe 1993, viene commercializzato nel formato digitale, nel classico CD e in vinile, anche nelle versioni autografate dall’artista.

I featuring





Lazza, tha Supreme, Gemitaiz, Dani Faiv, Fabri Fibra, Victor Kwality, Giaime, Doll Kill, Joan Thiele, Ward 21 e Ocean Wisdom, sono gli ospiti dell’atteso disco, che promette scintille.

I produttori

I producers sono invece Andry The Hitmaker, Low Kidd, Strage, Lazza, Stabber, Yazee, Kanesh, Crvel e The Cratez.

GarbAge tracklist (Nitro album 2020)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile – CD e Vinile autografati – Download – iTunes

GarbAge [Prodotta da: Strage e Stabber] – 3:17 Cicatrici [Prodotta da: Stabber] – 3:35 OKAY?! (ft. Lazza) [Prodotta da: Lazza e Stabber] – 3:25 No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele) [Prodotta da: Yazee] – 3:13 Saturno [Prodotta da: Strage] – 3:03 Avvoltoi (ft. Fabri Fibra) [Prodotta da: Crvel & Stabber] – 3:09 RAP SHIT (feat. tha Supreme & Gemitaiz) [Prodotta da: Stabber] – 3:32 Wormhole [Prodotta da: The Cratez] – 2:40 MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21 e Victor Kwality) [Prodotta da: Stabber] – 3:32 Come non detto (ft. Dani Faiv) [Prodotta da: Low Kidd] – 2:57 Gostoso (feat. Giaime) [Prodotta da: Andry the Hitmaker] – 2:51 Blood (ft. Doll Kill) [Prodotta da: Low Kidd] – 2:38 Rispetto [Prodotta da: Kanesh & Stabber] – 1:53 Libellule [Prodotta da: Crvel e Stabber] – 3:11