Nitro – Avvoltoi (Feat. Fabri Fibra): audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Avvoltoi di Nitro ft. Fabri Fibra, sesta traccia racchiusa nell’album Garbage, pubblicato il 6 marzo 2020.

Scritto dagli interpreti e composto da Stefano Tartaglini, in arte Stabber, Francesco Ambrosini e Jacopo Volpe, l’energico brano era sicuramente tra i più attesi della quarta era discografica del rapper classe 1993, se non altro per via della partecipazione di Fibra, uno dei rapper più amati della penisola.

Listen to them. Children of the night. What music they make [Nota: si tratta del campione della voce di Bela Lugosi, attore ungherese. Il campionamento è stato preso dal film Dracula (1931) che vedeva Lugosi nei panni del Conte Dracula.]

Yeah, siamo i figli della noia e l’ego trip, yeah

Non ci servono tutorial, già sappiamo che la storia va così

Tutti vogliono il sangue, nessuno vuol fare il boia

Non credo nemmeno a una parola di uno snitch (Yeah)

Ma ho il vizio di pensare che il giorno del giudizio universale

Sarò comunque carne da comizio elettorale, eheheh

E certo che cerco il jackpot

Ma non mi genufletto per un preconcetto

Vuoi la rivoluzione, falla in senso stretto

Metti un ordigno nel tuo laptop e fila dentro un centro Apple

Non dire queste cose che si litiga (Ssh)

Come in Italia se si parla di politica (Ah)

Vorrei una moglie svizzera

Come i conti correnti della Cambridge Analytica

Ministro, lo capisco che ti piacciono i soldi

Ciò che non concepisco è che ti piacciano i sordi

Che intorti mentre nascondi i loro fondi

Per innalzare i muri mentre cadono i ponti

Io non ho pagato i contributi per questo

Né per i venti grammi del tuo maxi sequestro

Un paio di anni e scappi, come Craxi, del resto

Sei solo preoccupato del tuo stato su Facebook





Quindi i miracoli lasciali agli angeli

Se apri i pilastri, ci trovi i cadaveri

E non immagini (uh, uh)

Cosa c’è dietro a quelle indagini

Tutto ciò che so è che veniamo da un buco e torniamo lì

Meglio coi vermi che con gli avvoltoi

Non sono come voi

E col senno di poi

Tornassi indietro non avrei più eroi

Che parlino di me

Finché m’importa che

Sarò cibo gourmet per avvoltoi

[Fabri Fibra]

Meglio stare in campana, fra’

Di questi tempi se Dio incontrasse Satana si farebbero un selfie

Bisogna avere la faccia giusta per fare il rap

La fama, fra’, ti offusca come una busta di meth

Sento le voci come Alexa

Dicono di scappare in Texas

Sognavi di fare la rapstar (Eh)

Se vuoi grattami la palla destra

Se non parli di crimini, qua, non sei un rapper

Io supero i confini come Carola Rackete con in mano un machete

Sette giorni su sette, puoi riempire le giornate ma non fermi le lancette

Rimani calmo, ragiona

Questi per le scarpe nuove fanno la coda

Non copio le metriche, ogni volta è una nuova

Lancio pezzi come un fo**uto no global





Non sono come voi

E col senno di poi

Tornassi indietro non avrei più eroi

Che parlino di me

Finché m’importa che

Sarò cibo gourmet per avvoltoi





