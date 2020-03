Nitro – OKAY?! feat. Lazza: audio e testo della nuova canzone

OKAY, terza traccia inserita nell’album Garbage, Nitro collabora con Lazza, qui produttore (insieme a Stabber) e rapper, anche se in minima parte.

Il testo e l’audio di quella che si sta rivelando essere una delle più virali canzoni dell’atteso quarto disco, composto da 14 nuove canzoni prodotte da nomi importanti come Sick Luke e Andry The Hitmaker, e ospiti altrettanto blasonati come Fabri Fibra, Gemitaiz, tha Supreme, Giaime e persino la cantautrice Joan Thiele, che negli ultimi tempi è cresciuta molto in termini di popolarità.

C’è chi la definisce una bomba, chi ritiene che sia la migliore dell’album, chi stratosferica, una cosa è certa: è una canzone coinvolgente e veramente ben fatta, che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore di turno.

Nitro Ok testo

Ehi (Ehi, Ehi, Ehi)

Uh (Uh, Uh, Uh)

Ehi (Ehi, Ehi, Ehi)

Come fai a andare in giro così e non dire che hai bisogno di hype? (Okay)

Tu che vai a quelle feste di VIP, fai le foto, ma poi non te li fai (Okay)

Morirai con in mano l’iPhone e aspettando che rimettano i like (Okay)

Ti direi: “Vieni a casa con me” ma sei un pacco il giorno dopo come Amazon Prime (Ehi)

Voglio innamorarmi di una tro*a come Richard Gere

Ricca, così mi regala un Richard Mille (Mille)

Odio la gafi come Alicia Keys (Ah)

Sopra la tua faccia leggo: “Pis*ia qui” (Bleah)

‘Sta modella, monella, è già tanto se mi parla

Io vorrei dirle: “Guarda, a qualcuno devi darla”

Questa weed, è piena di semi, ahia

Non dirmi che l’hai presa alla fiera di Senigallia (Bleah)

Non puoi darmi del fesso, per lo schifo che ho fatto

Forse dovrei meritarmi il decesso (Forse sì)

Io lo so che per un paio di follow (Uoh)

Faresti come Trainspotting con le mani nel cesso

Sto nel letto a rigirarmi

Oggi che mi vuoi, puoi soltanto digitarmi (Yeah)

Prendi i fogli su cui scrivi e vai a riciclarli

Vengo al tuo concerto così pis*io sul pubblico, GG Allin (Allin)





Come fai a andare in giro così e non dire che hai bisogno di hype? (Okay)

Tu che vai a quelle feste di VIP, fai le foto, ma poi non te li fai (Okay)

Morirai con in mano l’iPhone e aspettando che rimettano i like (Okay)

Ti direi: “Vieni a casa con me” ma sei un pacco il giorno dopo come Amazon Prime (Ehi)

Ti ritrovi con tre buchi nel petto

Se non smetti di fare il furbetto (Okay?!)

La tua ragazza adesso ha come il sospetto

Che ti vuoi scopare Mario Calcetto (Amore, ma che tette c’ha Mario?)

Io grazie a Dio che non sono nato bello

Visto quanto ho regalato l’uccello (Eheh, okay)

Tu che fai nomi se fermato al casello

Ma che bravo che hai imparato l’appello (Mhm)

Tanto di cappello, non posso crederci

Ma provo a darci un senso come i premi di Esse Magazine

Baby credimi, i miei nemici non sono per nulla acerrimi

C’hanno la lingua cucita in cu*o alla Human Centipede (Bleah)

Prendi Armani, Louis Vuitton, Givenchy

E poi ci vesti gli impiegati dell’INPS, ah (Uoh, okay)

Tutta colpa di chi ha permesso a questi scarsi

Di chiamarsi “MC”, di chiamarsi “MC” (Wait)

Aspetta un attimo, faccio un disco brutto

Tanto al massimo appenderò solo un platino, ah

È matematico, mi agito e li decuplico

Poi ci vediamo in centro, intendo quello di recupero

In Deutschland (Guten morgen) fondo una boy band

Giro per Kreuzberg più fatto di Zoidberg

Non ti passo il joint, man, prendi il secondo joypad

Che ormai siamo noi il trend, no, no, non ho finito

Sono spericolato come Jason Statham

Delicato quanto un clistere pieno di napalm

Vuoi l’uomo di classe, il nuovo Frank Sinatra

Pensavo bastasse soltanto un bravo psichiatra

È tutto scritto nella bio, ah

Che ogni stron*o mi conosce, ah

Lo fanno tutti tranne io (Ehi)

Ma non sei più quello di Rotten, ah

E perlomeno, grazie a Dio, ah

Ho la risposta tra le cosce, ah

E questo mi eccita un fottio

Come fai? Come fai? Vai (Vai, vai)





[Lazza]

Come fai a andare in giro così

E non dire che hai bisogno di hype? (Hype, okay)

Tu che vai a quelle feste di VIP

Fai le foto, ma poi non te li fai (Okay)

Morirai con in mano l’iPhone

E aspettando che rimettano i like (Ehi, okay)

Ti direi: “Vieni a casa con me”

Ma sei un pacco il giorno dopo come Amazon Prime

Uh, oh

Uoh, oh-oh-oh





