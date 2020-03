Ascolta e leggi il testo di Rap Shit di Nitro ft. tha Supreme e Gemitaiz

Rap Shit di Nitro, con Gemitaiz e tha Supreme, era sicuramente una delle tracce più attese dell’album GarbAge e a parer mio non delude le aspettative, rivelandosi un brano ben fatto e a dir poco contagioso.

Leggi il testo e ascolta questa interessante canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Stabber, al secolo Stefano Tartaglini. Sarà una hit? Secondo me la risposta è affermativa. Anche se la scelta del primo singolo estratto dal quarto album in studio di Nicola Albera, aka Nitro, sia ricaduta su Saturno, sicuramente questo pezzo, traccia numero sette del disco, farà parlare di se e farà sentire la sua presenza. Nella canzone, il rapper e producer romano, la cui popolarità sta crescendo a dismisura, interpreta il coinvolgente ritornello, mentre i due rapper interpretano le rispettive strofe.

Rap Shit testo Nitro tha Supreme Gemitaiz

Ah-ah, ah-ah

Ehi (Ah-ah)

A pezzi entro nel club con il carro attrezzi

Perché sono il re di ‘sta rap shit, yeah

Nasty sa che sono un mostro come Nessie

Il nome sulla cima della blacklist, eh

Se questi li chiami testi, io sono Shakespeare

Ne esci peggio del Brexit

A-a-accetti che con un foglio, quello che voglio

Lo prendo con gli interessi

Io non capisco che fanno

Ormai sono quello che seguono

Fai pure il disco dell’anno

Io punto a quello del secolo

Vengo dal buco del cu*o del Veneto

Se non ci credi, bro’, chiedilo al fegato

Mentre connette la mente all’encefalo

Sali su Pegaso, ti porto in alto fin quando non prende il telefono (Uoh)

Mi vesto bene, non Benetton

Guardami uscire dal feretro

Sciupato più di Jack Skeleton

Riesco a stento a divertirmi

Non ho tempo di sentirmi gli isterismi

Di ‘ste bitches, vite tristi, please, believe me

Sopra la mia tomba scrivici: “Ipse dixit”

Davide mi fa: “Nicoli’, fidati di me, scendi a Roma”

Io che sono già K.O sembro il sosia di Bernie Lomax

Ssssh, io non ho pietà, fra’, come i ricchi in Libia

Fai una doppia data, ma su Wikipedia

Se ti impicchi per invidia, ah-ah

Su di me quante ne sento? (Me quante ne sento?)

Che non sono più lo stesso (Non sono più lo stesso)

Che ho fatto i soldi adesso quindi non mi è concesso più di essere depresso (essere depresso)

Sì che mi interesso al fashion, mhm

Però non rispetto il dress code

Sarò brutto, ma anche onesto, mhm

Vendo il doppio se lo esco





[tha Supreme]

Swisho un J mentre cammino, cammino

Sembra che c’ho in me un camino, camino

La mia ninna nanna

Falla minimo da un chilo

La tua hit è un fail, amico carino

Se c’hai una mail, è per un panino

L’ansia canta, lala

È stanca di chi lo ha capito

[Gemitaiz]

Oh, presso la Lemon Haze, qua sembra Demon Days

Frate’, resto caldo anche se out fa -6

Amo questa mer*a e lo sa almeno lei

A fare questa mer*a vinco World Cup, Europei

Don’t stop, sali sulla giostra

Fra’, non l’hai mai vista girare come la nostra

Le fumiamo in sosta, viaggi di ogni sorta

Aspetta che faccio uscire una tro*a da una torta (Sì)

Faccio il compleanno, sono l’anticristo

C’ho un completo addosso che non l’hai mai visto (No)

Perché non è uscito, fra’, sotto al cuscino

Tengo i soldi per farmi quel viaggio a Kingston

Sono settimane che non esco (Ehi)

Il flow, se non sai rappare, te lo presto

No, vabbè, stavo scherzando, eh

Scendo, poi la riprendo

Fumo e divento vuoto dentro, sì, sto morendo

Coloro come un rododendro (https://it.wikipedia.org/wiki/Rhododendron), sto a Cottolengo

Vorrei sorridere, ma ci vuole troppo tempo

Perciò mi spacco come i norvegesi (Yeah, yeah)

Poi mi riprendo entro nove mesi

Tu chiedi a mamma: “Sono crazy?”

Allora Dompé, stappa il Dom Pé’

Il flow la schiena te la rompe, chiamo il golpe

Sì, mi sono scritto in fronte, yeah

Con lei non sco*o, solo pom*e

Solo po*pe, sì, solo p*mpe

[tha Supreme]

Swisho un J mentre cammino, cammino

Sembra che c’ho in me un camino, camino

La mia ninna nanna

Falla minimo da un chilo

La tua hit è un fail, amico carino

Se c’hai una mail, è per un panino

L’ansia canta, lala

È stanca di chi lo ha capito





[x4]

Hai venduto due CD, ti credi Eric Clapton

La tua shit è troppo street, per un chierichetto





