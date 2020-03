Daniele De Martino – Amo’ buonanotte: video e testo del nuovo brano

Il testo e la traduzione in italiano di Amò buonanotte, canzone di Daniele De Martino uscita il 3 marzo 2020 tramite il video diretto da Ferdinando Esposito. Il contagioso brano è stato firmato dall’interprete, N. Golino e M. Sarti, mentre gli arrangiamenti sono opera di Piero Sala.

Amo buonanotte — Daniele De Martino – Testo

La traduzione in italiano

Ciao, cuore mio

song proprio ij

non riattaccare

dimmi di sì

nun fa accussì

non ti arrabbiare

ho bisogno del tuo amore

n’gopp a’ pelle e’ dint o’ core

t’ staij zitta e nun rispunn’

e me faij n’cazzá

E me piace quann tu me faij male

forse è vero ca ij e te simm uguali

è pe’ chest ca’ cu’tè c sto’ buon

tu si chella ca fa sbattere o’ core

Amò buonanotte

iettam int e’ suonn

famm sta’ cu’tè

pur senza e’ te

quann è notte e juorn

amò buonanotte

ma nun me ne fott

si ce l’hai cu’mme

nuij c’amma ver

jamm sott a’ lun’

Nuij duij cor tale e quale

cchiù gelus e cchiù carnal

ma tu vieni prima e’ me

maij nisciun ropp e’ te

Amò buonanotte

vir ch’ me fatt

nun c’a’ facc cchiù

si nun c’staij tu

ij nun vivo cchiù

Scinn cu’mmè

t’aggia verè

voglio fa ammore

ma che ora è

nu’ poco e te

mi basta un’ora

tu sei quella più importante

m’cammini rint a’ mente

si caruta dint o’ core

e nun j’esci cchiù

si cchiù bella quann faij l’aggressiva

ma me piaci si arrvient cattiva

forse è vero ca’ ij e te simm uguali

noi due pazzi ca’ nun simm normali

Amò buonanotte

iettam int e’ suonn

famm sta’ cu’tè

pur senza e’ te

quann è notte e juorn

amò buonanotte

ma nun me ne fott

si ce l’hai cu’mme

nuij c’amma ver

jamm sott a’ lun’

Nuij duij cor tale e quale

cchiù gelus e cchiù carnal

ma tu vieni prima e’ me

maij nisciun ropp e’ te

Amò buonanotte

vir ch’ me fatt

nun c’a’ facc cchiù

si nun c’staij tu

ij nun vivo cchiù

Amò buonanotte

ma nun me ne fott

si ce l’hai cu’mme

nuij c’amma ver

jamm sott a’ lun’

Nuij duij cor tale e quale

cchiù gelus e cchiù carnal

ma tu vieni prima e’ me

maij nisciun ropp e’ te





Amò buonanotte

vir ch’ me fatt

nun c’a’ facc cchiù

si nun c’staij tu

ij nun vivo cchiù

Buonanotte amò

adesso sto’ buono

chill ca t’a parlat

è stato stu’ core

for nun è cchiù notte

s’è fatt matina

ma chest nun me mport

basta ca’ riesti cu’mme vicino

amo’ ti amo





La traduzione di Amo’ buonanotte

Ciao, cuore mio

sono proprio io

non riattaccare

dimmi di sì

non fare così

non ti arrabbiare

ho bisogno del tuo amore

sulla pelle e dentro al cuore cuore

stai zitta e non rispondi

e mi fai arrabbiare

E mi piace quando tu mi fai male

forse è vero che io e te siamo ugiali

è per questo che con te sto bene

tu sei quella ca fai sbattere il cuore

Amore buonanotte

gettami nei sogni

fammi stare con te

pure senza di te

quando è notte e giorno

amore buonanotte

ma non me ne fot*e

se ce l’hai con me

noi ci dobbiamo vedere

andiamo sotto la luna

Noi due cuori tali e quali

più gelosi e più carnali

ma tu vieni prima di me

mai nessuno è sopra a te

Amore buonanotte

vedi che mi hai fatto

non ce la faccio più

se non ci sei tu

io non vivo più

Scendi con me

ti devo vedere

voglio fare l’amore

ma che ora è

un poco di te

mi basta un’ora

tu sei quella più importante

mi cammini nella mente

sei caduta dentro il cuore

e non ne esci più

Sei più bella quando fai l’aggressiva

ma mi piaci si diventi cattiva

forse é vero che io e te simm uguali

noi due pazzi che non siamo normali





Amore buonanotte

gettami nei sogni

fammi stare con te

pure senza di te

quando è notte e giorno

amore buonanotte

ma non me ne fot*e

se ce l’hai con me

noi ci dobbiamo vedere

andiamo sotto la luna

Noi due cuori tali e quali

più gelosi e più carnali

ma tu vieni prima di me

mai nessuno è sopra a te

Amore buonanotte

vedi che mi hai fatto

non ce la faccio più

se non ci sei tu

io non vivo più

Amò buonanotte

ma non me ne fot*e

se ce l’hai con me

noi ci dobbiamo vedere

andiamo sotto la luna

Noi due cuori tali e quali

più gelosi e più carnali

ma tu vieni prima di me

mai nessuno è sopra a te

Amore buonanotte

vedi che mi hai fatto

non ce la faccio più

se non ci sei tu

io non vivo più

Buonanotte amore

adesso sto buono

chi ti ha parlato

è stato questo core

fuori non è più notte

si è fatta mattina

ma questo non m’importa

basta basta che resti vicino a me

amore ti amo