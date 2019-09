Night Skinny – Mattoni è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Mattoni è il quarto album del dj e produttore molisano Luca Pace, in arte Night Skinny, uscito il 13 settembre 2019 in download digitale e in streaming via Universal Music Italia. Si tratta del suo primo disco con una major, che dal 17 settembre sarà inoltre disponibile nel classico CD e due giorni più tardi in vinile. I titoli delle 12 canzoni.

Il sequel di Pezzi, uscito nel 2017, è composto da 16 tracce prodotte da Skinny e numerosissimi importanti ospiti della scena Urban italiana, esattamente 26 artisti tra i quali Chadia Rodriguez, Ernia & Quentin40, Fabri Fibra, Shiva, Rkomi & Luchè, Noyz Narcos, Marracash, Capo Plaza, Guè Pequeno,Achille Lauro, Geolier, Izi, Lele Blade, Luchè, Franco126 e Jake La Furia.





Mattoni tracklist (Night Skinny album 2019)

Street Advisor [feat. Noyz Narcos & Marracash & Capo Plaza] 4:02 Saluti [feat. Guè Pequeno & Fabri Fibra & Rkomi & Carolina Marquez] 3:01 Attraverso Me [feat. Luchè] 2:46 Numero10 [feat. Ernia & Quentin40] 2:25 Bad People [feat. Noyz Narcos & Fabri Fibra] 2:45 Novità [feat. Rkomi & Ernia & Tedua] 3:04 Stay Away [feat. Ketama126 & Side Baby & Franco126] 3:36 Prometto [feat. Rkomi & Luchè] 3:14 Fare Chiasso [feat. Quentin40 & Rkomi] 3:39 Mille Strade [feat. Ketama126 & Izi] 3:03 Fumo 1etto [feat. Side Baby & Shiva & Fabri Fibra] 3:10 0 Like [feat. Jake La Furia] 3:08 .Rosso feat. Madame & Rkomi] 2:41 Life Style [feat. Vale Lambo & Lele Blade & CoCo & Geolier] 3:22 Sciacqua La Bocca [feat. Chadia Rodriguez] 1:29 Mattoni [feat. Noyz Narcos & Shiva & Speranza & Guè Pequeno & Achille Lauro & Geolier & Lazza & Ernia & Side Baby & Taxi B] 6:27