Machete Empire Records – Yoshi Remix feat. Dani Faiv, J Balvin, ​tha Supreme, Fabri Fibra & Capo Plaza: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Yoshi Remix, singolo di Machete Empire Records con voci di ​tha Supreme, Capo Plaza, J. Balvin, Fabri Fibra e Dani Faiv, disponibile da venerdì 13 settembre 2019. Ascolta la nuova versione.

La versione originale della canzone, prodotta da Luca Galeandro, in arte Strage, era originariamente contenuta in Machete Mixtape 4, disco dei record, rilasciato il 5 luglio 2019.

Com’è nata la collaborazione con Balvin?

Nell’estate 2019, la star colombiana si trovava in vacanza in Sardegna e iniziò a seguire su Instagram, Daniele Ceccaroni, in arte Dani Faiv, e aveva inoltre postato una Instagram stories in cui ascoltava la versione originale del brano in oggetto.

Yoshi Remix Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Dani Faiv]

Ehi, ancora chiedi (Wow)

Flow che fuoco, tu chiama i pompieri

Tutti in alto però non li vedi (No)

Tu sei scarso però non rimedi

Tutti sono uguali, io ho flow diversi

Per questo quando rimo io sembro Messi

Pensano del rap “yo” tra due versi

Infatti sono asini, Hi-Ho, fanno i versi

La gente che vuole solo me va d’anticipo (ya)

Nuovi senton me dicon: “Come ca**o ha fatto a farlo”

Giro quando sento che dicono: “Come ca**o ha fatto” (Come ca**o ha fatto)

Se mi porti in giro dici: “Come ca**o spacca il palco” (ya)

Il tuo rapper preferito ha fallito

D’altronde è più quotato del posto fisso (oh)

Machete leggendaria (Ye)

Se esce un disco trovi sopra tutta Italia

Fra’, Big Ben nella mano, R.I.P rec se recchiamo

Riusciamo ad andare su senza che lecchiamo, ye

Se guardi nel tuo cu*o bene trovi un ca**o (brr)

Te n’è rimasto uno tipo Royal Rumble.

[tha Supreme]

Continuo a chiedermi perché

Fai il Mario, bro, se sei Yoshi

Fan*ulo te, quel bambino che fa gossip

O-o-ok, ok, ok, ok, ok

Drammi prendono alle spalle

Continuo a chiedermi perché

Fai il Mario, bro, se sei Yoshi

Fan*ulo te, quel bambino che fa gossip

O-o-ok, ok, ok, ok, ok

Dra-drammi prendono alle spalle

Continuo a chiedermi perché.

[J Balvin]

Celebrando la vida (Yah-yah)

Cuéntame la tuya y yo la mía (Okay)

Que en Instagram se ve bien aburrida

Hasta tu madre quisiera ser la mía, mía (Jaja)

Y no hay aplicacione’ (No-no)

Ya no vemo’ cash todas son transaccione’ (Cash, cash)

Cero de fonteo lo demuestro en las accione’

Y mi negocio no lo cierro, si no me hablan de millone’ (Budha)

Feria a diario, empezamo’ en el barrio

Vida de empresario, de negocio’ tengo vario’

Los interese’ que me llegan son más que tu salario

Bendicione’ pa’ ti y pa’ todo’ tus sicarios

Celebrando la vita (Yah-yah)

Raccontami la tua e io la mia (Ok)

Che su Instagram sembra piuttosto noiosa

Anche tua madre vorrebbe essere mia, mia (Haha)

E non ci sono applicazioni (No-no)

Non vediamo più contanti, sono tutte transazioni (contanti, contanti)

Zero di fonteo lo dimostro coi fatti

I miei affari non li chiudo, se non mi parlano di Milloni (Buddha)

Vacanza ogni giorno, abbiamo iniziato nel ghetto

Vita da uomo d’affari, di negozi ne ho molti

Gli interessi che ricevo sono più del vostro stipendio

Benedizioni a voi e a tutti i vostri sicari





[J Balvin]

Yeh-eh, eh-eh

Tengo verde’ como Yoshi

Nadie me cuida, todo el tiempo estamo’ loqui’

O-o-ok, ok, ok, ok, ok, drah

Tengo en los diente’ diamante’, y la familia en mi piel (Chino gang)

Yeh-eh, eh-eh

Tengo verde’ como Yoshi

Nadie me cuida, todo el tiempo estamo’ loqui’

O-o-ok, ok, ok, ok, ok, drah

Tengo en los diente’ diamante’, y la familia en mi piel (Latino gang)

Eh-eh, eh-eh

Ho verdoni come Yoshi

Nessuno si prende cura di me, siamo sempre pazzi

O-o-ok, ok, ok, ok, ok, drah

Ho diamanti tra i denti e lla famiglia sulla pelle (banda cinese)

Eh-eh, eh-eh

Ho verdoni come Yoshi

Nessuno si prende cura di me, siamo sempre pazzi

O-o-ok, ok, ok, ok, ok, drah

Ho diamanti tra i denti e lla famiglia sulla pelle (banda latina)

[Fabri Fibra]

Latino gang, mirino, Al Pacino, bang

I fan in delirio, Stan, mi basta una strofa e ti sistemo

Tutti tradiscono tutti, frate’ prendi appunti

Nel rap italiano se guadagni soldi perdi punti

Rimo affilato, l’ambiente qui è trafficato

Tu zitto sfigato, Machete è la gang a cui sono affiliato

Vuoi fare il poeta ma non sei Bukowski

Uno qualunque, Mario Rossi fai Mario, bro, ma sei Yoshi.

[tha Supreme]

Fai il Mario, bro, ma sei Yoshi

Mario, bro, ma sei Yoshi

Per digerì ‘sta mer*a non bastano gli occhi rossi

Non basta prende’ il Brioschi

Brothi non chiamarmi brothi

Sennò poi il flow lo conosci

Sennò poi il flow riconosci

E fa bro-o-o-o-o, fa splash, splash

La tua tipa no, non è colpa mia

Bro’ sento la tua song, è Radio Maria

Io tra le mie.

[tha Supreme e (Capo Plaza)]

Continuo a chiedermi perché

Fai il Mario, bro, se sei Yoshi

Fan*ulo te, quel bambino che fa gossip (fa gossip)

O-o-ok, ok, ok, ok, ok (Gang gang gang)

Dra-drammi prendono alle spalle

Continuo a chiedermi perché.





[Capo Plaza]

Vuoi fare il boss ma sei una pussy (Pussy)

Cali weed, sai che ho diversi gusti, gang, gang (Gusti)

La tua roba è pacco, mi disgusta (Gusta)

Il c*lo è grosso grosso di ‘sta rossa, si è una russa, ok ok

Sto pensando ai ca**i miei soltanto, no agli altri (Agli altri)

Diamanti su Rollie accecano quando passi (Quando passi)

‘Sta put*ana vuole gossip (il Gossip) io voglio farne troppi

Fumando verde, Yoshi, baby non ho rimorsi

Ok, ok, ok, ok, meglio, ti stoppi

Ho il Machete per gli infami, ti appendiamo come un post-it (Post-it)

Vita vera, mica Joystick

Più odiano, più incasso quindi lasciali a ‘sti Yoshi (Yoshi)

Guarda come sto volando

Meglio, non mi guardi, sei uno Yoshi che vuol fare Rambo

Ma-Machete gang, Pla-Pla-Plaza già parti in svantaggio

Money money, man, come Floyd e tu, si, stai giocando, yah, yah, yah.

[tha Supreme]

Continuo a chiedermi perché

Fai il Mario, bro, se sei Yoshi

Fan*ulo te, quel bambino che fa gossip

O-o-ok, ok, ok, ok, ok

Drammi prendono alle spalle

Continuo a chiedermi perché

Fai il Mario, bro, se sei Yoshi

Fan*ulo te, quel bambino che fa gossip

O-o-ok, ok, ok, ok, ok

Dra-drammi prendono alle spalle

Continuo a chiedermi perché.

[Balvin]

Latino gang, gang, Italia gang

Latino gang, gang, Italia gang

Latino gang, gang, Italia gang

Latino gang, gang, J Balvin man

Ah, la familia, la familia, la familia man

J Balvin man.





Ascolta su: