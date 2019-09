Night Skinny – Life Style feat. Vale Lambo, Lele Blade, CoCo & Geôlier: audio e testo della nuova canzone

Life Style feat. Vale Lambo, Lele Blade, CoCo & Geôlier, è la quattordicesima traccia di Mattoni, quarto album del produttore Night Skinny, pubblicato il 13 febbraio in digitale, ma anche nelle versioni CD e vinile.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, che a giudicare dagli ascolti, è sicuramente tra le più contagiose e interessanti dell’intero disco del producer molisano.

Night Skinny – Life Style testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Vale Lambo]

Skrrt

[Ritornello: V. Lambo]

Lifestyle (lifestyle)

Lifestyle (lifestyle)

Scendo vestito bene perché ho il mio lifestyle

Preferisco evitarla, uscivo con due Rolex

O cuntrarij e te ca tien a fessa ‘ngap e n’tien n’eur

Al contrario tuo che hai la vagina te lo sogni e non hai un euro

Lifestyle (lifestyle)

Lifestyle (lifestyle)

Scendo vestito bene perché ho il mio lifestyle

Lifestyle (lifestyle)

lifestyle (lifestyle)

Puortm e sord a cas e sceng ca vestaglij

Portami i soldi a casa e scendo in vestaglia.





[Lele Blade]

Lifestyle, Air Force, Off White

Mi vesto da solo, no stylist

Tu quando non era moda dove stavi?

Bastard, qual fast life?

Solo tarantell, solo bad vibes

Mi vuoi minacciare su FaceTime

Ti arrivano gli occhiali, thug life

Thug life, più di un amico pronto a farti fuori, fra’

Perciò non so che farmene di un bodyguard

Conto i soldi in una macchina esotica

Hot line, sembra l’iPhone in linea erotica

Ho comprato il primo Rolex

Ma non guardo neanche l’ora

Sul quadrante madreperla

La mia lei vorresti averla.

[Ritornello]

[CoCo]

Firmo un contratto

Faccio un macello (yah, yah)

Scendo col Lambo

E’ un macello (uhuh)

Se non la contatto

Succede un macello

Piscio dal palco

Prendi l’ombrello

AP, AP, AP, non hai il mio sex appeal

Lei mi chiama “papi”, vuole il mio cuban link

Ha sporcato il mio drink

Sono un playboy, playboy

L’ho sco*ata in taxi, scendo a Beverly Hills (skrrt)

[Ritornello]





[Geôlier]

Vi faccio il culo di tutti i colori

Come la ghiera del mio Rainbow

Metto le palle in testa a coloro

Che mi dicono che gli copio il flow

Metto una scarpa che non comprerai

Perché ti costa sai tutto il cachet

Perché con i soldi che ti compri l’auto

Io mi compro un bel Audemars Piguet

Ue, ciao mi chiamo Geôlier

Di Secondigliano, non sono nessuno

Digli al rapper che tu ascolti in macchina

Che se parla ancora gli faccio il culo, uoh

Parli tanto di camorra ma poi di notte tu dormi in caserma

La tua ragazza gli riempi la bocca di belle parole

Io solo di sp…





