U2 & A. R. Rahman – Ahimsa: lyric video, testo e traduzione

Dal 22 novembre 2019 è disponibile la nuova versione di Ahimsa, con la collaborazione degli U2, brano del compositore indiano A. R. Rahman originariamente contenuto nella colonna sonora del film Il palazzo del Viceré (2017), composta dall’artista classe 1966.

Il testo, la traduzione, l’audio e il lyric video di questa nuova bellissima versione, scritta da A.R. Rahman, Larry Mullen Jr, The Edge (Guitarist), Adam Clayton & Bono e prodotta da Duncan Stewart.

U2 Ahimsa testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Woman singing in an Indian language]

[?]

[Verse 1: Bono]

I’ll meet you where the sky is torn

I’ll meet you in the air

I’ll meet you before the world was born

And when we had not a care

[Pre-Chorus: Bono]

This is an invitation

To a high location

From someone who wants to be long

This is a meditation

On your radio station

If you like it, you can sing along

[Chorus: Bono] [x8]

Ahimsa

[Verse 2: Bono]

I’ll meet you where there is no weeping

Your tears are now a stream

I’ll meet you where there is no sleeping

But we wake up to dream

[Pre-Chorus: Bono]

This is an invitation

To a high location

From someone who wants to be long

This is a meditation

On your radio station

If you like it, you can sing along

[Chorus: Bono & A.R. Rahman] [x8]

Ahimsa





[Outro: Woman singing in an Indian language]

[?]





[donna che canta in una lingua indiana]

Ci vediamo dove il cielo è distrutto

Ci vedremo nell’aria

Ci vediamo prima che nascesse il mondo

E quando non ce n’importava niente

Questo è un invito

Da una posizione elevata

Da qualcuno che vuole essere lungo

Questa è una meditazione

Sulla tua stazione radio

Se ti piace, puoi cantarla insieme

[x4]

Ahimsa





Ci vediamo dove non si piange

Le tue lacrime ora scendono a raffica

Ci vediamo dove non si dorme

Ma ci svegliamo per sognare

Questo è un invito

Da una posizione elevata

Da qualcuno che vuole essere lungo

Questa è una meditazione

Sulla tua stazione radio

Se ti piace, puoi cantarla insieme

[x8]

Ahimsa

[donna che canta in una lingua indiana]

