Katy Perry – Never Worn White: video ufficiale, testo e traduzione del singolo dove rivela di essere incinta e prossima al matrimonio con…

Nel romanticissimo Never Worn White, singolo di Katy Perry rilasciato il 5 marzo 2020, la pop star accetta una proposta di matrimonio, è pronta a indossare l’abito da sposa perché ha finalmente la persona giusta con cui trascorrere il resto dei suoi giorni.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video, alla fine del quale mostra chiaramente di essere incinta! Si tratta del quarto anticipo del futuro quinto album in studio, successore di Witness (2017).

Dopo “Never Really Over“, “Small Talk” e “Harleys in Hawaii“, è il momento di questa toccante release, la prima del 2020, una emozionante ballata a tema di matrimonio, che si apre con la famosa “Marcia nuziale” del compositore del periodo romantico Felix Mendelssohn.

Quando canta “See us in sixty years with a full family tree “, lascia intendere quanto serie siano le sue intenzioni con il fidanzato nonché attore britannico Orlando Bloom, che sarà il padre del futuro figlio. Le voci sulla gravidanza della Perry sono salite alle stelle quando ha postato su Twitter una brevissima anteprima del video musicale, dodici ore prima dell’uscita della canzone. Inoltre su un Instagram Live dopo l’uscita del brano, ha detto che questo è probabilmente stato il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. Nel 2080, la cantante compirà 96 anni e Bloom ne avrà 103: questo sottoline ulteriormente il suo impegno a lungo termine con l’attore de de Il Signore degli Anelli.

Never Worn White Katy Perry Testo

Download su: Amazon – iTunes

La traduzione in italiano

[Verse 1]

You love the Hell out of me

And Heaven’s what we could be

I’ve stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what’s underneath

[Pre-Chorus 1]

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma’s prayers

You asked the question, I said, “Yes”

But I’m scared

[Chorus]

‘Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”

I do

[Verse 2]

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

‘Cause love is a minefield, let’s take this walk, baby (I do)

‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)

[Pre-Chorus 2]

Thank God I was woman enough to come

Answer your father’s prayers

You asked the question

I could tell you were scared

[Chorus]

‘Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”





[Bridge]

Now let’s dance with each other (Dance with each other)

Mixin’ all of our colors

It’s so easy to surrender

When you finally find forever

[Chorus]

No, I’ve never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I’ve never worn white

But I wanna get it right

‘Cause you really wanna say “I do”

‘Cause I do

[Outro]

Oh, I do, yeah, yeah

I do





Never Worn White traduzione

[Str. 1]

Mi ami da morire

E il paradiso è ciò che potremmo essere

Sono rimasta ai confini dell’amore

Ma non ho mai fatto il primo passo

E mi hai tolto l’armatura

E l’ha fatto con delicatezza

E ho abbassato la guardia

Per mostrarti quello che c’è sotto

[Pre-Rit. 1]

Ringrazio a Dio che sei stato abbastanza uomo per farti avanti

Hai risposto alle preghiere di mia mamma

Mi hai posto la domanda, ho detto “Sì”

Ma sono spaventata

[Rit.]

Perché non ho mai indossato l’abito bianco

Ma voglio fare la cosa giusta

Sì, voglio davvero fare un tentativo con te

No, non ho mai indossato l’abito bianco

Ma sono qui stasera

Perché voglio davvero dire “si”

Lo voglio

[Str. 2]

Vedo noi tra sessant’anni con un albero genealogico completo (lo voglio)

Dare il mio sangue, sudore e lacrime per raggiungere il nostro destino (lo voglio)

Perché l’amore è un campo minato, facciamo questa guerra, baby (lo voglio)

Perché in fine dei conti, io ho scelto te e tu hai scelto me (lo voglio)





[Pre-Rit. 2]

Grazie a Dio sono stata abbastanza donna per venire

Ho risposto alle preghiere di tuo padre

Hai fatto la domanda

Posso dire che eri spaventato

[Rit.]

Perché non ho mai indossato l’abito bianco

Ma voglio fare la cosa giusta

Sì, voglio davvero fare un tentativo con te

No, non ho mai indossato l’abito bianco

Ma sono qui stasera

Perché voglio davvero dire “si”

[Ponte]

Adesso balliamo insieme (Balliamo insieme)

Mischiando tutti i nostri colori

È così facile consegnarsi

Quando finalmente trovi la persona con cui stare per sempre

[Rit.]

No, non ho mai indossato l’abito bianco, no

Ma voglio davvero fare un tentativo con te

Sì, non ho mai indossato l’abito bianco

Ma voglio fare la cosa giusta

Perché vuoi veramente dire “si”

Perché lo voglio

[Outro]

Oh, lo voglio, sì, sì

Lo voglio

Ascolta su: