RMR – Rascal: audio, video, testo e traduzione in italiano della contagiosa canzone

Rascal è un bel singolo di RMR, uscito il 26 febbraio 2020 in maniera indipendente. In questa gradevole canzone, scritta di suo pugno, l’emergente artista incappucciato segue la storia della guerra di un giovane gangster contro la povertà e la polizia.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la contagiosa e romantica canzone, un filmato in cui vediamo l’artista e la sua gang, armati, vestiti con passamontagna e giubbotti antiproiettile e apparentemente molto minacciosi.

Etichettato dall’artista come country rap (anche se a parer mio c’entra ben poco), il brano interpola la classica ballata country “Bless the Broken Road” dei Rascal Flatts (2004). “Sono cresciuto con la musica country e rap e questa canzone è l’interpretazione di come dovrebbe apparire il nuovo genere” ha affermato RMR.

La traccia anticipa l’EP d’esordio Drug Dealing Is A Lost Art, che dovrebbe essere rilasciato in primavera.

RMR – Rascal Testo

La traduzione in italiano

[Verse 1]

I’ve been hurt and fucked up too

Many years ago

Hopin’ I could come up quick

Along the broken road

[Pre-Chorus]

Well, I hustled and found a plug (Found a plug)

Front me extra, show me love

Now I’m flexin’ in a Wraith

They hatin’ on me too

[Chorus]

And every sleepless night

Led me to where I am

Bitches that broke my heart

They became hoes that scam

Show me a better way

Promise I’ll quit this game

This much I know, it’s true

I came up and so could you

And fuck the boys in blue

[Post-Chorus]

Fuck ’em all

Fuck 12, fuck 12

Fuck 12, fuck 12

[Verse 2]

Blow the money, act a fool

Baguettes my proof

Brought my niggas, put ’em on

I promise I won’t lose

[Pre-Chorus]

Well, I hustled and found a plug (Found a plug)

Front me extra, show me love

Now I’m flexin’ in a Wraith

They hatin’ on me too

[Chorus]

And every sleepless night

Led me to where I am

Bitches that broke my heart

They became hoes that scam

Show me a better way

Promise I’ll quit this game

This much I know, it’s true

I came up and so could you

And fuck the boys in blue





[Post-Chorus]

Fuck 12, fuck 12 (Fuck 12, fuck 12)

Fuck 12, fuck 12 (Fuck 12, fuck 12)

Fuck 12, fuck 12

Fuck 12, fuck 12

[Outro]

Ah

This much I know, it’s true

In

In blue





La traduzione della canzone Rascal

[Str. 1]

Sono stato ferito e ho anche fatto molte ca**ate

Molti anni fa

Sperando di potermi arricchire velocemente

Lungo la strada interrotta

[Pre-Rit.]

Bene, ho imbrogliato e ho trovato un fornitore (Trovato un fornitore)

Davanti a me extra, mostrami amore

Ora sono in una Wraith

Anche loro mi odiano

[Spiegazione del pre-ritornello: La strada per i più ricchi inizia da qualche parte. Nel contesto di vita da strada, droghe e denaro, RMR ha dimostrato di poter vendere droghe in modo efficace. Ora ha anche un importante fornitore di droghe (plug) che gli farà offerte sulla fornitura (front me extra). Per l’artista, questo è come un gesto d’amore, termine improprio perché in realtà è business. Gli sconti che egli riceve acquistando le forniture, gli consentono di fare prezzi concorrenziali e di conseguenza di crearsi una clientela fedele. RMR è ora ricco e la sua nuova Rolls-Royce Wraith simboleggia la ricchezza accumulata, che di conseguenza porta ad essere odiati, perché i cosiddetti haters, odiano solo le persone nei confronti delle quali provano gelosia.]

[Rit.]

E ogni notte insonne

Mi ha portato dove sono

Pu**ane che mi hanno spezzato il cuore

Sono diventate tro*e che truffano

Mostrami una soluzione migliore

Prometto che lascerò questo gioco

Una cosa la so, è la verità

Sono in qualche modo diventato qualcuno e anche tu potresti

E fancu*o gli sbirri

[Post-Rit.]

Fotte*evi tutti

Fo**etevi 12, fo**etevi 12 [Nota: 12 è un termine che indica la Polizia e qualsiasi agente delle forze dell’ordine come la DEA (Drug Enforcement Agency – Agenzia antidroga)]

Fo**etevi 12, fo**etevi 12





[Str. 2]

Spendo soldi a più non posso, come un pazzo

I diamanti taglio baguette sono la mia prova

Ho portato i miei amici, mettili

Prometto che non perderò

[Pre-Rit.]

Bene, ho imbrogliato e ho trovato un fornitore (Trovato un fornitore)

Davanti a me extra, mostrami amore

Ora sono in una Wraith

Anche loro mi odiano

[Rit.]

E ogni notte insonne

Mi ha portato dove sono

Pu**ane che mi hanno spezzato il cuore

Sono diventate tro*e che truffano

Mostrami una soluzione migliore

Prometto che lascerò questo gioco

Una cosa la so, è la verità

Sono in qualche modo diventato qualcuno e anche tu potresti

E fancu*o gli sbirri

[Post-Rit.]

Fo**etevi 12, fo**etevi 12 (Fo**etevi 12, fo**etevi 12)

Fo**etevi 12, fo**etevi 12 (Fo**etevi 12, fo**etevi 12)

Fo**etevi 12, fo**etevi 12

Fo**etevi 12, fo**etevi 12

[Conclusione]

Ah

Una cosa la so, è la verità

In

In uniforme

