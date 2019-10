Katy Perry – Harleys In Hawaii: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato mercoledì 16 ottobre 2019, Harleys In Hawaii è un singolo di Katy Perry, terzo anticipo del quinto album in studio, che arriva dopo Never Really Over e Small Talk.

Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il filmato che accompagna questa nuova e gradevolissima canzone, che si propone come tormentone delle prossime settimane.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Johan Carlsson, Jacob Kasher & Charlie Puth, con produzione di Puth & Peter Karlsson e vede la pop star statunitense darsi alla pazza gioia con qualcuno Hawaii, in sella a una bella Harley-Davidson. Questo pezzo è inoltre caratterizzato da un incisivo e contagioso ritornello, che entra immediatamente nella testa dell’ascoltatore.

Diretto da Manson (Pau Lopez, Gerardo del Hierro e Tomas Pena), il videoclip è stato girato alle isole Hawaii a luglio 2019 e vede la Perry tra locali, spiaggia, mare, piscina, moto, divertimento e intimi momenti insieme al suo uomo.

Katy Perry Harleys In Hawaii Testo e Traduzione

Download su: Amazon

[Verse 1]

Boy, tell me, can you take my breath away?

Cruising down a heart shaped highway

Got you swerving lane to lane

Don’t hit the brakes

‘Cause i’m feeling so safe

[Pre-Chorus]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh, why don’t we get out of town?

Call me your baby

On the same wave

Oh no, no, there’s no slowing down

[Chorus]

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Verse 2]

Let me run my fingers through your salty hair

Go ahead, explore the island vibes

So real that you can feel it in the air

I’m revvin’ up your engine

[Pre-Chorus]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh, why don’t we get out of town? (Why don’t we get out of town?)

Call me your baby

Catch the same wave

Oh no, no, there’s no slowing down (Let’s go)

[Chorus]

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler (Jeweler)

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Bridge]

No, no





[Chorus]

You and I…

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler (Jeweler)

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Outro]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh…

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i

Call me your baby, catch the same wave

Oh…

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i





Ragazzo, dimmi, puoi togliermi il fiato?

Percorrendo un’autostrada a forma di cuore

Ti ho fatto sbandare da una corsia all’altra, non schiacciare i freni

Perché mi sento così al sicuro

Sarò la tua piccola, di domenica

Oh, perché non usciamo dalla città?

Chiamami la tua piccola, sulla stessa onda

Oh, no, no, non mi fermerò

Io e te, io

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Io seduta dietro, mi tengo stretto, io

Voglio che mi porti a fare un giro, giro

Quando faccio hula-hula, hula

Molto bene, mi porterai dal gioielliere-gioielliere, gioielliere

C’è rosa e viola nel cielo

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i





Fammi passare le dita tra i tuoi capelli salati

Vai avanti, esplora le vibrazioni dell’isola

Così reali che puoi sentirle nell’aria

Sto scaldando il tuo motore

Sarò la tua piccola, di domenica

Oh, perché non usciamo dalla città?

Chiamami la tua piccola

Catturiamo la stessa onda

Oh, no, no, non mi fermerò (Andiamo)

Io e te, io

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Io seduta dietro, mi tengo stretto, io

Voglio che mi porti a fare un giro, giro

Quando faccio hula-hula, hula

Molto bene, mi porterai dal gioielliere-gioielliere, gioielliere (gioielliere)

C’è rosa e viola nel cielo

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Io e te…

Io e te, io

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Io seduta dietro, mi tengo stretto, io

Voglio che mi porti a fare un giro, giro

Quando faccio hula-hula, hula

Molto bene, mi porterai dal gioielliere-gioielliere, gioielliere (gioielliere)

C’è rosa e viola nel cielo

In sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Sarò la tua piccola, di domenica

Oh…

Siamo sella alla Harley alle Hawaii-i-i

Chiamami la tua piccola, catturiamo la stessa onda

Oh…

Siamo sella alla Harley alle Hawaii-i-i

