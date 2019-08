Katy Perry – Small Talk: lyric video testo e traduzione della nuova canzone

Disponibile ovunque dal 9 agosto 2019 via Capitol Records, Small Talk è un singolo di Katy Perry, scritto con la collaborazione di Jacob Kasher, Johan Carlsson e Charlie Puth: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il Lyric video diretto da Tim Fox.

Dopo Never Really Over, la popstar statunitense rilascia la sua seconda canzone inedita, prodotta da Johan Carlsson e Charlie Puth, che anticipa l’uscita dell’attesissimo sesto album in studio, successore di Witness (giugno 2017).

Qui, una nostalgica Perry canta di come sia strano come possano cambiare radicalmente le cose tra due persone che si conoscono, si amano e poi, una volta terminata la relazione, si comportano come se non si fossero mai incontrate.

La canzone parla quindi di una relazione ormai giunta al capolinea e quando i due protagonisti si incontrano nuovamente, chissà dopo quanto tempo, in maniera piuttosto fredda parlano di cose superflue, mentre un tempo le loro conversazioni e le loro azioni reciproche, erano decisamente intime.

Katy Perry Small Talk Testo e Traduzione

[Verse 1]

Isn’t it strange that you used to know me?

All the highs and lows and in-betweens

And now you see me and just say, “Hey”

Isn’t it weird that you’ve seen me naked?

We had conversations ’bout forever

Now it’s ’bout the weather, okay

Non è strano che tu mi conoscevi?

Tutti gli alti e i bassi e le vie di mezzo

E ora mi vedi e dici solo “Ehi”

Non è strano che tu mi abbia visto nuda?

Parlavamo del nostro per sempre

Ora si parla delle condizioni meteo, ok

[Pre-Chorus]

And I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime

Now just memories

We’ve gone from strangers to lovers to strangers

Yeah

E non riesco a credere che

Siamo passati dall’essere sconosciuti ad amanti a sconosciuti nella vita

Ora ci sono solo ricordi

Siamo passati dall’essere sconosciuti ad amanti a sconosciuti

Si

[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

Comportandoci come se non ci fossimo mai conosciuti

Fingendo di esserci dimenticati tutto

Siamo stati amanti

E adesso non restano altro che chiacchierate

Setacciavo ogni centimetro della tua pelle

Non c’è nessun posto in cui le tue mani non siano passate

Non è strano?

Perché adesso non restano altro che chiacchierate

[Verse 2]

Isn’t it wild that I know your weakness?

And everybody at the party thinks

That you’re the best since sliced bread

And isn’t it awkward I got a new somebody?

And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends

Non è da matti che io conosca il tuo punto debole?

E tutti alla festa pensano

Che sei il meglio dopo pane a fette

E non è imbarazzante che io stia con un’altra persona?

E onestamente, probabilmente ci vorrà un po’ prima che noi due riusciremo ad essere semplicemente amici





[Pre-Chorus]

I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime

Now just memories

We’ve gone from strangers to lovers to strangers

(Small talk)

Non ci posso credere

Siamo passati dall’essere sconosciuti ad amanti a sconosciuti nella vita

Ora ci sono solo ricordi

Siamo passati dall’essere sconosciuti ad amanti a sconosciuti

(Chiacchiere)

[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been (Hands haven’t been)

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

Comportandoci come se non ci fossimo mai conosciuti

Fingendo di esserci dimenticati tutto

Siamo stati amanti

E adesso non restano altro che chiacchierate

Setacciavo ogni centimetro della tua pelle

Non c’è nessun posto in cui le tue mani non siano passate (le mani non siano passate)

Non è strano?

Perché adesso non restano altro che chiacchierate

[Post-Chorus]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk

Blah-blah-blah-blah (Nothing left, nothing left, baby)

Blah-blah-blah-blah (Nah)

Blah-blah-blah-blah (Oh no)

Now there’s nothing left but small talk

Bla-bla-bla-bla

Bla-bla-bla-bla

Bla-bla-bla-bla

E adesso non restano altro che chiacchierate

Blah-blah-blah-blah (non è rimasto altro, non è rimasto altro, baby)

Blah-blah-blah-blah (Nah)

Blah-blah-blah-blah (Oh no)

Ora non rimane altro che chiacchiere

[Bridge]

And I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers

E non riesco a credere che

Siamo passati dall’essere sconosciuti ad amanti a sconosciuti





[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

(Now there’s nothing left but small talk)

Comportandoci come se non ci fossimo mai conosciuti

Fingendo di esserci dimenticati tutto

Siamo stati amanti

E adesso non restano altro che chiacchierate

Setacciavo ogni centimetro della tua pelle

Non c’è nessun posto in cui le tue mani non siano passate (oh)

Non è strano?

Perché adesso non restano altro che chiacchiere

(Ora non restano altro che chiacchiere)

[Post-Chorus]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah (Small talk)

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk

Bla-bla-bla-bla

Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)

Bla-bla-bla-bla

Adesso non restano altro che chiacchierate (Ora non resta altro)

Bla-bla-bla-bla

Blah-blah-blah-blah (chiacchiere)

Bla-bla-bla-bla

Ora non restano altro che chiacchiere





Ascolta su: