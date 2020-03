Frah Quintale – Contento: ascolta e leggi il testo del singolo

In Contento, singolo del rapper e cantautore bresciano Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, l’artista decide di risolvere un po’ di cose della sua vita, al fine di raggiungere la felicità, una felicità che esterna nel ritornello. Il brano è disponibile da giovedì 5 marzo 2020 via Undamento.

Il testo e l’audio di questa interessante canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Stefano Ceri, che arriva dopo Farmacia, rilasciata il il 4 ottobre 2019. Nel brano, l’artista decide di mettere una pietra sopra a un periodo non positivo della sua vita e ricominciare a correre per vedere la luce in fondo al tunnel.

Come svegliatosi da un lunghissimo sonno, Francesco stabilisce quindi che è giunto il momento di rimettere in ordine un po’ di cose della sua vita e della sua mente, cose lasciate da qualche parte a prendere polvere, come se fossero state abbandonate.

Frah Quintale – Contento testo

Non ricordo dove sono stato tutto questo tempo

Mi sono svegliato con due dita di polvere addosso

Casa mia, più che casa mia è un bombardamento

Ma se mi impegno sono pure bravo a rimettere a posto

La luce in fondo al tunnel

Io ricomincio a correre

Scrollo di dosso la polvere

Ho un po’ di cose da risolvere

Se non assaggi il fondo

Non ti fai un giro all’inferno

Come puoi dire “Che bello”?

Che il Paradiso è già questo





Oggi io sono contento

Oggi io sono contento

Ho tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento

Non ricordo dove sono stato tutto questo tempo

Ma ora che ho rimesso i piedi a terra, giuro, non mi sposto

Ho perso il sorriso, non ricordo dove l’ho messo

Forse è stato sempre fermo nello stesso posto

La luce in fondo al tunnel

Io ricomincio a correre

E vado sempre più forte

Ho un po’ di cose da risolvere

Io non ci resto sul fondo

Lascio i miei diavoli all’inferno

Per poter dire: “Che bello”

Il paradiso è già questo

Oggi io sono contento

Oggi io sono contento

Ho tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento





Quando sono caduto a terra

M’ha fatto male

Sopra ad ogni ferita aperta

Verso del sale

Guarderò i tagli scomparire, cicatrizzare

Uh-uh, ritornerò a starci dentro

Perché ogni cosa ha il suo tempo

Oggi io sono contento

Oggi io sono contento

È tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento





