Mecna – Neverland è il nuovo album prodotto da Sick Luke: i titoli delle canzoni

Neverland quinto album in studio di Mecna, successore di Blue Karaoke (giugno 2018) in uscita venerdì 11 ottobre 2019 via Virgin Records / Universal Music Italia nel classico CD, in vinile, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming. I titoli delle canzoni.

Anticipato dai singoli “Akureyri” e “Pazzo Di Te” , rispettivamente rilasciati il 25 dicembre 2018 e il 5 giugno 2019, l’atteso disco è stato prodotto da Sick Luke ed è composto da altre 8 tracce che tra pochi giorni avremo modo di scoprire.





Per quel che concerne i featuring, gli ospiti del progetto sono solamente in tre tracce, nello specifico vi sono la romana Marina Morasca, in arte Marïna, il duo emo-pop rap Psicologi, Voodoo Kid (cantautrice e musicista bresciana il cui vero nome è Marianna Pluda) e il romano Ainé nella title track, il napoletano CoCo (Corrado Migliaro) nella terza canzone “Si baciano tutti” e infine Luchè, Tedua & Generic Animal (al secolo Luca Galizia, cantautore e compositore lombardo) nella settima traccia “Non Dormo Mai”.

Neverland tracklist (Mecna album 2019)

Fuori dalla città Neverland (Feat. Marïna, Psicologi, Voodoo Kid e Ainé) Si baciano tutti (Feat. CoCo) Se apro gli occhi Akureyri [Audio] Perdo la testa Non dormo mai (Feat. Luchè, Tedua, Generic Animal) Canzone in lacrime Pazzo Di Te [Video Ufficiale] :(