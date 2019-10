Mecna – Non dormo mai feat. Luchè, Tedua & Generic Animal: audio e testo della traccia prodotta da Sick Luke

Non Dormo Mai feat. Luchè, Tedua & Luca Galizia, in arte Generic Animal, è la settima traccia di Neverland, album di Mecna prodotto da Sick Luke e disponibile da venerdì 11 ottobre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone.

Mecna – Non dormo mai testo

Sick Luke, Sick Luke

Uhuhuhuhuh uhuh

Uhuhuhuhuh

[Mec.]

Cercavo Dio tra questi soldi

Non dormo mai per questi sogni

Non volevo fare come molti

Vivere solo di ricordi

Con le tue storie non mi tocchi

Ne ho viste 1000 in queste notti

Ho rischiato tutto ed ora ho solo bisogno di non fermarmi qui

Di non fermarmi qui.

[Luchè]

Tu che sognavi una vita al centro del mondo

Io che più divento forte e più mi nascondo

Ho più di una persona che mi vuole morto

Io che non controllo il modo in cui mi comporto

Ti ricordi quella sera a casa da me-eh?

Scoprire che siamo entrambi fan di Shade-eh

Poi fumare e addormentarsi lì sul parquet-eh

E piantare un’altra vita dentro di te-eh

Non chiamarmi, tu non chiamarmi più se non mi vuoi

Allontanarmi, dimenticarmi anche se non puoi

Poi raccontarsi lasciando fuori qualcosa di noi

Che sappiam solo noi.

[Mec. & (Generic Animal)]

Cercavo Dio tra questi soldi (cercavo Dio tra questi soldi)

Non dormo mai per questi sogni (non dormo mai per questi sogni)

Non volevo fare come molti (non volevo fare come molti)

Vivere solo di ricordi

Con le tue storie non mi tocchi

Ne ho viste mille in queste notti

Ho rischiato tutto ed ora ho solo bisogno di non fermarmi qui

Di non fermarmi qui.





[Tedua]

Sul divano c’era spazio per non toccarci, ma volevamo toccarci

Nel locale ci guardiamo mentre non ci guardiamo e ce l’hanno detto gli altri

Avevo paura di perdermi con la fama, ma ho fama anche con posate di porcellana

Come un cane non dimentico la strada di casa

Da ragazzino ascoltavo Mecna, Luché, perché mi piace il rap poetico

Non vorrei perder tempo in Insta story a fare il polemico

Hai titolo accademico, ma il tuo lessico è narcolettico

Senza casco in moto per Napoli mi spettino

Stringi le cosce a me mentre accelero

Vorrei far più musica e meno post

Pagare l’erba col POS e stare in sella ad un Porsche

La mia nomea è intoccabile, come la moglie del boss

Fan*ulo i presupposti, i pregiudizi, amo i preliminari, se mi sp—

Poi mi convinci, kryptonite nelle rime o non mi sconfiggi, yah.

[Generic Animal]

Cercavo Dio tra questi soldi

Non dormo mai per questi sogni

Volevo fare come molti

[Mec.]

Vivere solo di ricordi

[Generic Animal]

(vivere solo di ricordi)





[Mec. e (Generic Animal)]

Con le tue storie non mi tocchi (con le tue storie non mi tocchi)

Ne ho viste mille in queste notti (ne ho viste mille in queste notti)

Ho rischiato tutto ed ora ho solo bisogno di non fermarmi qui

Di non fermarmi qui.

[Mec.]

Immagino cose che non vedo

Formarsi come Dei che non prego

Nell’essere diverso da tutti

Ci ho quasi creduto per davvero

Abbracciami, addio

Normale, ci guardiamo male, ma stiamo da dio

Mi hai preso la pelle, mi hai scritto la bio

Non guardi le stelle, ti basterò io (ti basterò io).





